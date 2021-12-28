أوميكرون ينشر الفوضى في الأجواء وفرنسا تشدد القيود وبايدن يحذر من إجهاد المستشفيات

يواصل المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (كوفيد-19) إحداث فوضى في الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد نهاية الأسبوع، في حين دفع انتشاره السريع فرنسا إلى فرض قيود جديدة الاثنين والرئيس الأميركي إلى التحذير من "إجهاد" المستشفيات.

وسجلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 في العالم مع مليونين و901 ألف و73 حالة في الأيام السبعة الماضية (55% من الإجمالي العالمي)، بالإضافة إلى أكبر عدد من الوفيات التي بلغت 24 ألفا و287 وفاة الأسبوع الماضي (53% من الإجمالي العالمي)، تليها الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع 10 آلاف و296 وفاة أو 22%، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ففي فرنسا أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس تشديد الإجراءات عبر جعل العمل عن بعد "إلزاميًا" 3 مرات في الأسبوع ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أن تجاوزت فرنسا السبت عتبة 100 ألف إصابة يومية جديدة.

كما تقرر الحد من التجمعات إلى ألفين في الداخل و5 آلاف في الخارج، بالإضافة إلى منع تناول الطعام والشراب وقوفًا في الحانات والمقاهي، وكذلك تناول الطعام والشراب في دور السينما والمسرح ووسائل النقل حتى للمسافات البعيدة. كما سيُفرض وضع الكمامة في مراكز المدن.

كما تبنى مجلس الوزراء مشروع قانون لفرض شهادة تطعيم لتحل محل الشهادة الصحية. وهذا يعني أن التطعيم (أو الشفاء من كوفيد-19) وتلقي جرعة معززة سيكون ضروريًا لدخول أماكن معينة، بانتظار أن يقره البرلمان.

بدورها، أعلنت الدانمارك وآيسلندا أيضًا تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية مثل اليونان التي ستغلق الحانات والمطاعم في منتصف الليل وتفرض وضع كمامتين لدخول المتاجر ووسائل النقل العام بعد إجازة الأعياد.





تحذير أميركي

وتقترب الولايات المتحدة، الأكثر تضررًا من الجائحة في العالم، من رقمها القياسي المسجل في مطلع 2021 مع تسجيل نحو 215 ألف إصابة جديدة الأحد، بزيادة 83% خلال 14 يومًا.

وقال الرئيس جو بايدن الاثنين إن بعض المستشفيات الأميركية يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكوفيد-19، وأردف أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر".

وتابع الرئيس الأميركي أنه رغم ارتفاع عدد الاصابات لا يزال لدى بلاده عشرات الملايين من غير المحصنين وارتفاع عدد حالات الاستشفاء.

ودقت السلطات الصحية في نيويورك ناقوس الخطر بشأن "زيادة عدد الإصابات المتصلة بكوفيد-19 بين المرضى الأطفال في المستشفيات".

وأضافت أن أكبر زيادة تتعلق بمدينة نيويورك حيث تضاعف 4 مرات عدد من أدخلوا إلى المستشفى بين الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري ويوم 19 منه. ونصف حالات الإدخال إلى المستشفى هي لأطفال دون الخامسة لم يبلغوا بعد سن التطعيم.





إلغاء الرحلات الجوية

وإضافة إلى 8300 رحلة جوية دولية أو محلية ألغيت نهاية الأسبوع الماضي، سَجلت عشرات الآلاف من الرحلات تأخيرات بين الجمعة والأحد، مما أثار استياء أولئك الذين أرادوا استئناف السفر لقضاء العطلات هذا العام، بعد أن أعاق كوفيد-19 إجازات الميلاد ورأس السنة عام 2020.

واستمرت الاضطرابات الاثنين مع إلغاء نحو 2500 رحلة، أما بالنسبة للثلاثاء فقد أعلن عن إلغاء أكثر من 800 رحلة، وفقًا لموقع فلايت أوير.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ألغت شركات الطيران الصينية وحدها أكثر من ألفي رحلة طيران، كثير منها يربط مدينة شيآن التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة يخضعون للحجر الصحي.

عربيا

وفي المغرب حذر وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الاثنين، من احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلاده، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات.

وقال وزير الصحة إن احتمال حدوث انتكاسة وبائية في البلاد يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظّهور، خاصة بالوسط العائلي وبعض المؤسّسات التعليمية.

وأشار إلى أن ذلك وارد رغم تشديد الاحترازات، ورغم القرار الحاسم للسلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة.

ولفت إلى أن الوضع يفرض تعزيز التدابير الاحترازية عبر الإبقاء على درجة مرتفعة من الرصد واليقظة، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب في أوروبا، وباقي دول العالم.