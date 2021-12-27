استئناف مفاوضات فيينا.. إيران تتمسك برفع العقوبات والحصول على ضمانات أميركية

أكد وزير الخارجية الإيراني أمیر عبد اللهیان أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا -التي تستأنف اليوم الاثنين- ستبحث رفع العقوبات والحصول على ضمانات أميركية، وسط دعوات أوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.

وقال عبد اللهیان إن هذه المفاوضات ستبحث مسودة مشتركة حول العقوبات والحصول على ضمانات أميركية، كما ستتناول الإجراءات النووية.

وأضاف الوزير أن أي اتفاق قادم يجب أن يضمن السماح ببيع النفط والحصول على العائدات دون عوائق، موضحا أنه يتم التحضير حاليا لجولة جديدة من المفاوضات مع السعودية.

يذكر أن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها العاصمة السعودية منتصف الشهر الجاري، أكد ضرورة العمل باتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، كما جاء فيه أنه "يجب التعامل مع البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني بما يحقق الاستقرار الإقليمي، وضرورة الوصول إلى حل فعال لأزمة النووي الإيراني".





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن مصدر في فريق طهران المفاوض أن الإيرانيين أثبتوا حسن نيتهم في الجولة السابقة خلال مسودة الإجراءات النووية، مطالبا الطرف المقابل بإثبات حسن نيته بشأن رفع العقوبات.

وحسب المصدر الإيراني نفسه فإن طهران ملتزمة بالتوصل لاتفاق "جيد" في فيينا في أقرب فرصة ممكنة، كما عبر عن أمله أن تقوم فرنسا بدور بنّاء بالجولة الثامنة.

وكانت تقارير صحفية غربية، الفترة الماضية، أفادت بأن إسرائيل -المعارِضة بشدة للاتفاق النووي- أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها استخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.

عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات ضدها. ثم أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينص عليها الاتفاق.

مناورات وتهديدات

وتأتي الجولة الحالية في ظل توتر شديد، حيث استبقتها إسرائيل بإطلاق إشارات تهديد، وكان آخرها تصريح رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي أمس بأن الجيش سيعد خططا عسكرية ضد إيران، مضيفا أنه لا يجوز التوصل إلى اتفاق معها بشأن مشروعها النووي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن كوخافي وجّه بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، وذلك غداة تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن أي تحرك عدائي ضد بلاده سيواجه برد عسكري حازم.

وقد أفادت تقارير إخبارية إيرانية أمس بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذت محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، وذلك ضمن مناورات "الرسول الأعظم" التي انطلقت في هذه الجمهورية الأسبوع الماضي.

وتم في هذا التمرين استهداف النموذج المحاكي للمفاعل بـ 16 صاروخا باليستيا، و5 طائرات مسيّرة، بنجاح ودقة عالية جدا.