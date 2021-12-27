مظاهرات واستنفار أمني في بغداد تزامنا مع جلسة للمحكمة بشأن الانتخابات

أغلق الأمن العراقي بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع جلسة للمحكمة الاتحادية للحكم في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك حسبما أفاد مراسل الجزيرة في بغداد.

وأضاف المراسل أن محتجين رافضين لنتائج الانتخابات تظاهروا قرب مقر المحكمة الاتحادية، وذلك قبيل صدور قرار قضائي بشأن الطعن بنتائج الانتخابات.

في غضون ذلك، شهدت أغلب شوارع العاصمة قطوعات وإغلاقا للجسور وانتشارا للقوات الأمنية، وتعالت أصوات المعترضين بالأهازيج والهتافات ضد قرارات المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد أجّلت الأربعاء الماضي -للمرة الثانية- الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح هادي العامري للطعن في نتائج الانتخابات مطلع الشهر الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى -في بيان حينها- إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات"، وأضاف أن "ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين".

وقال العامري -خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية- إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات، واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.

مفوضية الانتخابات في العراق كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية -التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف الفتح -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.