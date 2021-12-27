اليمن.. التحالف يعلن تدمير مخازن أسلحة بصنعاء والحكومة تطالب لبنان بإعلان موقفه من دعم حزب الله للحوثيين

أعلن التحالف العسكري في اليمن -الذي تقوده السعودية- مساء الأحد أنه دمر مخازن للأسلحة في صنعاء، بينما طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حكومة لبنان بإعلان موقفها بعد تقارير عن تورط حزب الله اللبناني في عمليات الحوثيين باليمن.

وقال التحالف في بيان "دمرنا مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء، وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة".

وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وفي وقت سابق أمس، قال التحالف إنه راقب عملية نقل أسلحة، معلنا بدء ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها"، داعيا المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء".

واعتبر التحالف أن هجماته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي المقابل، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين -عبر تويتر- أن طيران التحالف شن غارتين على الحي الليبي في صنعاء، مما أسفر عن أضرار متفاوتة في منازل المواطنين.

حزب الله

من ناحية أخرى، طالب وزير الإعلام اليمني حكومةَ لبنان بإعلان موقف واضح مما سماه عدوان حزب الله بإرسال خبراء إلى اليمن وتهريب السلاح.

وحذّر الوزير الإرياني من أن استمرار "العدوان والأنشطة الإرهابية التي يقودها حسن نصر الله ومليشياته في اليمن والمنطقة، يزعزع صورة لبنان"، مؤكدا أن أنشطة الحزب تسيء لعلاقات لبنان بأشقائه وأصدقائه في المنطقة، وتقوده إلى عزلة عن عمقه العربي.

٥-نجدد دعوة الأشقاء في لبنان لإعلان موقف واضح من عدوان مليشيا حزب الله، وممارسة ضغط حقيقي لسحب خبرائها ومقاتليها ووقف تهريب السلاح لليمن، والحيلولة دون استخدام اراضي ومقدرات الدولة اللبنانية لدعم مليشيا الحوثي، بما يتسق والموقف الحكومي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية pic.twitter.com/c1UGDJRdR9 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

وجاء ذلك بعدما اتهم المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء، لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة.

وأردف المالكي -خلال مؤتمر صحفي في الرياض- أن جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية، منذ بدء الحرب في 2015، مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.

ونفى المتحدث باسم الحوثيين محمد البخيتي ما أسماها مزاعم السعودية بوجود عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن، ووصف ما عرضه المتحدث باسم التحالف من فيديوهات بالمفبركة.