انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. إيران ترفض أي التزامات خارج الاتفاق النووي وأوروبا تدعو لتسريع وتيرة التفاوض

انطلقت مساء اليوم الاثنين الجولة الثامنة من محادثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والغرب، وبينما رفضت طهران مناقشة أي التزامات خارج الاتفاق، دعتها الدول الأوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.

وتجري المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، في حين تشارك بها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقال منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إنهم ملتزمون بإنجاح الجولة الحالية من مفاوضات فيينا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بفيينا عقب انطلاق الجولة الثامنة، أن من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسة العالقة بالعمل من كثب مع الولايات المتحدة. ومضى قائلا "المفاوضات الحالية يجب أن تنتهي في مدة زمنية معقولة، وأقصد أسابيع لا شهورا".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد مورا أن الجولة الثامنة من المفاوضات النووية تسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في 2018.

وحذر مورا من مخاطر استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم، لافتا إلى أن الاتفاق يحاول الخروج من طريق مسدود بعدما بدأت المحادثات في فيينا منذ الربيع الماضي.

وقال مراسل الجزيرة في فيينا إن هناك لقاءات هامشية عقدت اليوم الاثنين قبيل انطلاق المفاوضات، فقد التقى الوفد الإيراني وفدي روسيا والصين، كما عقدت وفود دول الترويكا الأوروبية لقاءات فيما بينها.

وتهدف المحادثات إلى رفع العقوبات الأميركية عن طهران والتزام إيران بتعهداتها النووية، إلى جانب الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق في حال العودة إليه.

وفي الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق تقدم على المستوى التقني، لكنهم حذروا من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق.

وقبل ساعات من استئناف لقاءات التفاوض في فندق "باليه كوبورغ"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن أي اتفاق قادم بشأن برنامج إيران النووي يجب أن يضمن بيع إيران للنفط، والحصول على العائدات دون أي عوائق.

وكشف عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا ستبحث "مسودة مشتركة" بشأن العقوبات والإجراءات النووية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الوفد الإيراني المفاوض سيركز على بحث مسودة رفع العقوبات في الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في فيينا.

وأضاف زاده -خلال مؤتمر صحفي في طهران- أن أي اتفاق لا بد أن يتضمن ضمانات حقيقية لرفع العقوبات.

وأجرى الأطراف المعنيون 6 جولات من المباحثات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، قبل أن تعلّق لنحو 5 أشهر بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز إبراهيم رئيسي، ثم استُؤنفت بدءا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

#Iranian Deputy Foreign Minister @Bagheri_Kani heading a delegation arrived in Vienna, Austria on Monday to attend the eighth round of #ViennaTalks on lifting cruel sanctions against #Iran https://t.co/kzVtm2sskc #IranTalks pic.twitter.com/jRUQ4tykKe

— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) December 27, 2021