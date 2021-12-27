رد قوي على الأعداء.. رئيس أركان الجيش الجزائري: لقب كأس العرب هدية ثمينة من المنتخب للشعب

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، الشكر والعرفان لأعضاء المنتخب الجزائري لكرة القدم المتوج بلقب بطولة كأس العرب التي أقيمت بقطر، واصفا هذا التتويج بـ"الإنجاز الرياضي التاريخي".

وقال شنقريحة في كلمة له -خلال حفل التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي- إن لقب كأس العرب هدية ثمينة من المنتخب للشعب، وهو رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه.





ومضى قائلا "لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة، التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري، التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق".

وكان المنتخب الجزائري قد فاز بنتيجة 2/صفر على تونس في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، لتتوج الجزائر لأول مرة في تاريخها باللقب.