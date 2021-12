دعت لتحقيق فوري.. الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتها" بعد مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن صدمته إزاء تقارير موثوقة عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم في ميانمار، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.

وأدان غريفيث في بيان الحادث بالإضافة إلى جميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، مطالبا السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة.

I am horrified by reports that 35 civilians were killed in Kayah State, #Myanmar on 24 Dec.

Two @save_children humanitarian workers also remain missing.

I condemn all attacks against civilians and call on authorities to investigate.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 26, 2021