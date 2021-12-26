كورونا.. الصين تسجّل أعلى حصيلة منذ نحو عامين وأوميكرون يسبب اضطرابا في حركة الطيران

سجلت الصين أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال نحو عامين. وفي حين تشهد دول في أوروبا أعدادا قياسية من الإصابات، تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم.

فقد قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين -اليوم الأحد- إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 206 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وهي أعلى حصيلة منذ 21 شهرا.

وأضافت اللجنة أن 158 من مجموع هذه الإصابات محلية، في حين أن البقية وافدة من الخارج.

وتابعت أنه تم تسجيل 155 إصابة جديدة في مدينة شيان (شمال غربي الصين) التي تخصع لليوم الربع على التوالي لحجر صحي فرضته السلطات من أجل احتواء تفشي الفيروس، وكانت المدينة سجلت في اليوم السابق 75 إصابة بالمرض.

وكان السلطات طلبت الأربعاء الماضي من سكان مدينة شيان -البالغ عددهم 13 مليونا- البقاء في منازلهم، وأعلنت أنه يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين.





إلغاء رحلات جوية

وقد ألغت شركات الطيران الأميركية ما يقرب من ألف رحلة أمس السبت في ثاني يوم على التوالي من عمليات إلغاء ضخمة، بعد أن أدت زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى تغيب بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم، وإرباك خطط عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

ويأتي إلغاء هذا العدد الكبير من الرحلات على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناشد الأميركيين قبل أيام عدم الهلع من انتشار المتحور أوميكرون، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الإسراع بأخذ الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقد بات المتحور أوميكرون يشكل نحو 75% من مجمل الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.

وفي المجمل، أُلغيت أكثر من 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول أمس السبت، وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى في وقت يُحدث فيه تفشي المتحور الجديد -الذي اكتشف الشهر الماضي في جنوب أفريقيا- اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات، بحسب موقع "فلايت أوير" (Flightaware).

وأفاد الموقع المتخصص في شؤون الرحلات الجوية أن حوالي ألفي رحلة ألغيت حول العالم يوم عيد الميلاد، بما في ذلك نحو 700 رحلة قادمة من مطارات في الولايات المتحدة أو متّجهة إليها، في حين تم تأجيل أكثر من 1500 رحلة.

وألغيت الجمعة نحو 2400 رحلة، في حين أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة اليوم الأحد.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع لحجر صحي بعدما أصيبوا أو خالطوا مصابين بكورونا، مما أجبر شركات "لوفتهانزا" (Lufthansa) و"دلتا" (Delta) و"يونايتد إيرلاينز" (United Airlines) وعددا كبيرا آخر من شركات الطيران، على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.





موجات في أوروبا

ويواجه عدد من دول أوروبا موجات جديدة من فيروس كورونا، مما دفع مسؤوليها للتحذير من تعرض قطاعاتها الطبية لضغط شديد مع تزايد الإصابات الحادة بالمرض في ظل تفشي المتحور أوميكرون.

وسجلت بريطانيا في الأيام القليلة الماضية حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوزت 100 ألف إصابة.

ودفع ارتفاع الإصابات وتفشي المتحور أوميكرون بوتيرة متسارعة الدول الأوروبية إلى تشديد القيود خلال أعياد الميلاد، خاصة من خلال تقليل التجمعات.

وفي مقابل الأعداد القياسية في بريطانيا وفرنسا، سجلت ألمانيا اليوم أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس انخفاضا مقارنة بالأيام السابقة.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا، لا تزال روسيا تسجل أعدادا مرتفعة من الوفيات تقارب الألف وفاة يوميا، كما تشهد دول بشرق القارة على غرار بولندا أعدادا كبيرة من الإصابات.

إصابات في محيط الرئيس

وفي أفريقيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه حاليا في العزل ويخضع للعلاج في منزله.

وبذلك يكون شيهو -وهو في أواخر الخمسينيات من العمر- أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.

وأفادت صحف محلية في نيجيريا بأن بعض مساعدي بخاري ومسؤولين كبارا أصيبوا بالفيروس، من بينهم وزير الإعلام لاي محمد.