رئيس وزراء كندا يطالب الغرب بتشكيل جبهة موحدة ضد الصين

اتهم رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الصين بتأليب بعض الدول الغربية على بعض، مطالبا بتشكيل جبهة موحدة ضد بكين لمنعها من استخدام المصالح التجارية في تحقيق هذا الهدف.

وفي مقابلة مع شبكة "غلوبال نيوز" التلفزيونية أذيعت أمس السبت، قال ترودو "اندلع تنافس بين الأصدقاء لأننا ديمقراطيات رأسمالية تحاول أن تحسن أوضاعها، خاصة في ضوء الفرصة الاقتصادية الاستثنائية لارتفاع مستوى الطبقة المتوسطة الصينية".

وتابع ترودو "إننا نتنافس، واتجهت الصين إلى التسبب في نزاعات بيننا بمهارة شديدة من حين إلى آخر في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أنه ينبغي على الدول الغربية تحسين أسلوبها في العمل المشترك، وتشكيل اتحاد قوي فيما بينها، والتمسك بمواقفها، بحيث لا تتمكن الصين من استغلال الفرص وتقسمها إلى أطراف متناحرة.

وجاءت تصريحات ترودو بالتزامن مع توتر بين الحكومتين، حيث احتجزت الصين كنديين اثنين نحو 3 سنوات واتهمتهما بالتجسس، وهي الخطوة التي رأتها كندا بمنزلة انتقام من قبضها سابقا على مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كندا مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين، أسوة بالولايات المتحدة، وقال ترودو في مؤتمر صحفي "نحن قلقون للغاية حيال انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان".

وتتهم منظمات حقوقية دولية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من الإيغور المسلمين في معسكرات اعتقال بإقليم شينجيانغ منذ 2017، وتنفي الصين ذلك، إذ تزعم أن الأمر يقتصر على برامج تأهيلية لمكافحة "التطرف" بين الإيغور.