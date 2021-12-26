حركة حماس: المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين لوقف عدوانهم.

وقال القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني -في بيان نشره أمس السبت بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين أهالي بلدة بُرقة بمحافظة نابلس (شمالي الضفة الغربية) وقوات الاحتلال الإسرائيلي- إن عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية ما هي إلا رسالة أولية.

وأضاف حنيني أن "على العدو أن يستعد لمعركة شاملة مع كافة أبناء شعبنا، لدحر الاحتلال والاستيطان واقتلاعه من جذوره".

ودعا القيادي في حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى مؤازرة بلدة برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعا عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 135 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات أمس في بلدتي بُرقة وبزاريا شمال غرب مدينة نابلس، مشيرا إلى أن 5 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي و35 بالرصاص المطاطي.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل عدة قرى شمال نابلس، وقمعت الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لمسيرة للمستوطنين باتجاه مستوطنة "حومش" التي أُخليت عام 2005.

وشهدت الضفة الغربية مؤخرا تواترا لعمليات إطلاق نار ودعس وطعن نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وباركت فصائل فلسطينية هذه العمليات.

ووفق بيانات لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يستوطن نحو 666 ألف إسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية.