قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم ينتظم وسط قيود بسبب كورونا

بدأت في بيت لحم مراسم لإحياء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد احتفاء بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وسط إجراءات فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).

وحدت الجائحة من مظاهر الاحتفالات، خاصة بعد قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول السياح الأجانب.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن المراسم بدت باهتة بسبب القيود، مشيرة إلى حضور العشرات فقط من أهل المدينة وبلدات الخط الأخضر.

ولفتت إلى أن ما يميز العيد هو شجرة الميلاد والزينة وإضاءة الكنيسة، مشيرة إلى أن رئيس الأساقفة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا، يترأس القداس، بحضور مجموعة من رجال الدين، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، وشخصيات رسمية أخرى.

وبيّنت أن عظة البطريرك بيتسابالا ستركز على حق الشعب الفلسطيني باسترداد حقوقه، وبالدعاء للبشرية جمعاء من أقدس كنائس العالم بأن تنتهي جائحة كورونا.

وبدأت احتفالات عيد الميلاد المجيد التقليدية في القدس، الجمعة، بانطلاق موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة إلى مدينة بيت لحم.

وانطلق الموكب بحضور رئيس الأساقفة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا، والمطران وليم شوملي والمطران بولس ماركوتسو، ورئيس المعهد الأكليريكي الأب برنارد بوجي، وعدد من رجال الدين المسيحيين.

احتفال وقيود

ويعد انطلاق الموكب أحد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد تبادل التهاني في مقر البطريركية وتوجيه رسالة الميلاد من القدس.

ويحتفل المسيحيون الذين يسيرون على التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد اليوم. ويقدر عدد مسيحيي القدس بـ15 ألفا، منهم نحو 6 آلاف يعيشون في البلدة القديمة، و6 آلاف آخرون خارجها، بينما يعيش 3 آلاف منهم خارج جدار الفصل العنصري.