تهم للجيش بارتكاب مجزرة.. العثور على عشرات الجثث المتفحمة في ميانمار

عُثر على أكثر من 30 جثة متفحّمة، بينهم نساء وأطفال، في سيارات محترقة شرقي ميانمار. وقالت جماعة حقوقية إن هؤلاء الناس قُتلوا على يد الجيش الذي نفى هذه الاتهامات.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، حافلتين متفحّمتين وسيارة محترقة على طريق سريع في بلدة هبروسو في ولاية كاياه شرقي البلاد، وبداخلها جثث متفحّمة على ما يظهر.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 30 شخصا قتلوا على يد الجيش، ونقلت عن شهود عيان أن الضحايا أحرقت جثامينهم.

وأضافت الوكالة أن إحدى وسائل الإعلام المحلية -التابعة للدولة في ميانمار- زعمت أن الحادثة جرت على أيدي مليشيات عرقية في قرية "مو سو" التابعة لبلدة هبروسو.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة "كاريني" لحقوق الإنسان قولها إن الضحايا مدنيون.

كما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية قولها إن الجيش قتل عددا من قوات "المعارضة الكارينية المسلحة" التي تخوض قتالا ضد القوات الحكومية منذ سنوات.

وقالت "كاريني" إنها عثرت على الجثث المحترقة لنازحين في المنطقة -منهم كبار في السن ونساء وأطفال- قتلهم الجيش.

وكتبت الجماعة -في منشور على موقع فيسبوك- "نندد بشدة بالقتل اللاإنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان".

STATEMENT: More than 35 people, including women and children have been killed and burned in Eastern #Myanmar. Two Save the Children staff were caught up in the incident and remain missing. https://t.co/TO88IEY8VA

— SavetheChildren News (@SaveUKNews) December 25, 2021