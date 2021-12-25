اليمن.. عملية عسكرية فورية للتحالف عقب استهداف الحوثيين لجازان ونجران

يشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية البدء بتنفيذ عملية عسكرية فورية بعد تهديدات الحوثيين ومحاولتهم استهداف المدنيين في جازان ونجران، وأكدت مقتل أكثر من 200 حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء الإعلان عن بدء هذه العملية في وقت متأخر من مساء الجمعة عقب ساعات من إعلان التحالف سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب السعودية، مما أدى إلى مقتل سعودي ومقيم وإصابة آخرين.

وكان التحالف قد أعلن قبل ذلك عن سقوط مقذوف معاد بإحدى القرى الحدودية في ‎نجران (جنوبي السعودية)، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما تضررت مركبة تعود لأحد المواطنين.

وأشار البيان إلى أن ما وصفه بالمحاولتين العدائيتين بنجران وجازان، انطلقتا من مدينة صعدة (معقل الحوثيين شمالي اليمن)، ولفت التحالف إلى أنه بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

‎وسابقا تكرر سقوط مقذوفات يقول التحالف إن الحوثيين يطلقونها، وخلف بعضها ضحايا مدنيين.

الدفاع المدني: حالتا وفاة وإصابة (7) مدنيين وأضرار مادية جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.https://t.co/4uDp045YBX#واس_عام pic.twitter.com/vsHuGnf7hh — واس العام (@SPAregions) December 24, 2021

تحركات عسكرية

وفي ظل تحركاته العسكرية أعلن التحالف عن تدمير كهفين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة، فضلا عن تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بمحافظة (المحويت) شمال اليمن.

وبحسب وسائل إعلام حوثية فإن غارة للتحالف في المحويت شمالي اليمن أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء.

وبحسب التحالف فإن 243 حوثيا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظة مأرب وسط اليمن.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنية، إصابة صحفيَينِ، أثناء تغطية المعارك الدائرة بين الجيش ومسلحي جماعة الحوثي بمحافظة مأرب وسط البلاد.

غارات سابقة للتحالف استهدفت صنعاء (رويترز)

حرب وخسائر

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة إنه بنهاية عام 2021 ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.