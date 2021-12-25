إنترسبت: هؤلاء أسوأ الأميركيين في عام 2021

في هذا الوقت من العام، هناك تقليد متبع منذ مئات السنين -كما يقول الكاتب جون شوارتس في مقاله بموقع إنترسبت (Intercept)- نتأمل فيه في النعم ونسامح من تعدوا علينا، وكانت النتائج غير مرضية. لذا دعونا نتخلى عن الحكمة المتراكمة من كل التقاليد الروحية للإنسانية، ونركز طاقتنا العقلية بدلا من ذلك على مدى كراهيتنا لمختلف الناس البشعين.

واختار الكاتب عددا من الشخصيات الأميركية اعتبرها الأسوأ في عام 2021، ومنهم: