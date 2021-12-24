غارات جوية لجيش ميانمار تشرّد المئات على الحدود مع تايلند

قالت جماعة متمردة -اليوم الجمعة- إن جيش ميانمار نفذ مزيدا من الضربات الجوية على منطقة قرب الحدود مع تايلند خاضعة لسيطرة المتمردين، في أحدث تصعيد للعنف، مما تسبب في فرار المئات إلى داخل تايلند.

وقال اتحاد كارين الوطني إن الجيش شنَّ غارتين جويتين على الأقل، وأطلق بعض قذائف المدفعية على منطقة يسيطر عليها قرب الحدود بين ميانمار وتايلند، في وقت متأخر أمس الخميس، دون أن يشير إلى سقوط ضحايا.

وسُمعت عدة انفجارات عند حوالي الساعة 11 مساء الخميس بالتوقيت المحلي في بلدة ماي سوت، وهي بلدة حدودية تايلندية تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من المكان الذي يعتقد أنه تعرّض للقصف الجوي.

ولم يردّ متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على اتصالات تطلب التعليق.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أطاح الجيش -في الأول من فبراير/شباط الماضي- بحكومة مدنية تقودها أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واشتباكات متقطعة في المناطق الريفية بين الجيش ومليشيا مناهضة للمجلس العسكري.