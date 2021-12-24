للحفاظ على سريتها.. ترامب يطلب من القضاء منع تسليم وثائق للجنة التحقيق بأحداث الكابيتول

التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويريد ترامب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.

وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فدرالية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.





قرار وتحقيقات

ومهّد قرار محكمة الاستئناف الصادر في التاسع من الشهر الجاري الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس، لكنها أمهلت 14 يوما للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.

ووفقا لوثيقة قضائية، فإن المكلفين بالدفاع عن ترامب طلبوا من المحكمة العليا حماية الوثائق أثناء نظرهم في القضية والإسراع في النظر بأي خلافات مستقبلية بشأن طلبات اللجنة.

ويجادل المحامون بأن من شأن السماح للجنة الكونغرس بالحصول على الوثائق أن يقوّض الامتيازات الخاصة الممنوحة للرؤساء ويقوّض قدرتهم على إجراء محادثات صريحة مع الموظفين وغيرهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول (الأوروبية)

وثائق وتنديد

وتسعى اللجنة البرلمانية إلى الحصول على الوثائق -المحفوظة حاليا في الأرشيف الوطني- لمعرفة الدور الذي لعبه ترامب في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ويشمل ذلك ظهور الرئيس السابق في تجمع حاشد في الـ6 من يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وجّه أتباعه للذهاب إلى مبنى الكونغرس حيث كان المشرعون بصدد التصديق على نتائج الانتخابات وتحريضهم على "القتال" من أجل مقاطعتهم.

وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترامب والمحيطون به، في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضا التعاون مع لجنة التحقيق.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكررا أن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 سُرقت منه دون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.