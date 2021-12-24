عشرات المصابين في مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بين الفلسطينيين إلى 127، جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيان للجمعية أصيب 42 شخصا بالرصاص المعدني و83 بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وشخصان بحروق.

وأفاد البيان بتقديم الإسعافات لطفلة أصيبت بحالة عصبية جراء هجوم للمستوطنين على منزلهم، كما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف بقنبلة غاز، ما أدى إلى تضررها.

وفي وقت سابق الخميس، أصيب 5 فلسطينيين جراء مواجهات اندلعت وسط بلدة برقة شمالي نابلس، بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي.

واندلعت المواجهات، وفق شهود عيان عقب إغلاق الجيش مدخل البلدة بالسواتر الترابية، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين نظمت باتجاه مستوطنة حومش التي قتل الخميس، أحد مستوطنيها في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون.

وفي السياق، هاجم مستوطنون مشاركون بتلك المسيرة، منزلا ومغسلة سيارات تعود لفلسطينيين على مدخل بلدة برقة، ما تسبب بأضرار مادية فيها، بحسب الشهود.

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.