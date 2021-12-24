يعتقد المراقبون أن كثيرا من دول الغرب تنظر إلى أوكرانيا كدولة غارقة في حرب وأزمات ولهذا لا تريد أن تكون طوق نجاة تدفع ثمنه غاليا من ميزانيتها

كييف- لأوكرانيا مع حلف الناتو قصة ود بدأت مبكرا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي المنهار في 1991، بانضمامها إلى مجلس التعاون الأطلسي في 1992 وتصدّر قائمة الموقعين في رابطة الدول المستقلة على اتفاقية إطارية مع الحلف عنوانها "الشراكة من أجل السلام".

ولاحقا، شهد الجانبان اتفاقيات تعاون أخرى، لكن المنعطف الأول في العلاقات كان في 2005 بعد نجاح "الثورة البرتقالية" بإيصال الموالين للغرب إلى سدة الحكم لأول مرة منذ الاستقلال وبعد عشرات السنين السابقة في معسكر الشرق السوفياتي.

تحولت دفة الحكم في أوكرانيا نحو المسار الغربي، وبرز حلمها بعضوية الاتحاد الأوروبي، واكتسب التعاون مع حلف الناتو شكل "الحوار العاجل" كخطوة أولى نحو انضمامها إلى المنظمة، وفي أوائل 2008 تلقى الحلف رسالة رسمية بهذا الشأن موقعة من الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، لكنها رُفضت من قبل ألمانيا وفرنسا.

هنا، ظهر رفض وغضب موسكو واضحا إلى العلن، وهكذا استمر الوضع حتى 2010 بوصول الموالين لروسيا مرة جديدة إلى الحكم، والعودة بالسياسة الخارجية إلى حالة "عدم الانحياز"، مع الإبقاء على مساعي العضوية في الاتحاد الأوروبي بشكل صوري يرضي الجماهير.

تشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ سنوات بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم (الأوروبية)

أحداث 2014 وما بعدها

لكن زخم الحديث عن العضوية عاد بقوة بعد أحداث 2014 في أوكرانيا، قبل أن يلغي البرلمان حالة عدم الانحياز في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ويعتمد تعديلات دستورية في 2017 حددت عضوية الاتحاد والحلف كإحدى أولويات السياسة الخارجية الأوكرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 2019.

ولعب احتلال شبه جزيرة القرم من قبل روسيا وتغذيتها الحراك الانفصالي في شرق أوكرانيا دورا برفع نسب التأييد لهذا التوجه شعبيا، حيث تجاوز 70%، ولم يقل عن 55%، بحسب استطلاعات رأي مختلفة.

وفي يونيو/حزيران 2020 منح مجلس الحلف أوكرانيا صفة "شريك معزز الفرص"، الأمر الذي يعتبر قفزة نوعية وتحولا في تعامل الحلف مع هذه الدولة بعد أن كان التأني والحذر سمة أساسية له.

عودة التوتر بعد "أطول هدنة"

وسريعا، عاد التوتر في يوليو/تموز 2020 إلى مناطق الشرق التي يسيطر عليها الموالون لروسيا، واتهمت كييف موسكو بتأجيج الصراع بعد نحو عام كامل من هدنة اعتبرت "الأطول عمرا" و"الأكثر صمودا".

واستمر التوتر حتى مارس/آذار الماضي، حيث حشدت روسيا نحو 100 ألف من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، بالتزامن مع تدريبات ومناورات مشتركة مع الحلف على أراضيها وفي البحر الأسود.





أوكرانيا والناتو و"الغزو المحتمل"

وخلال الأسابيع الماضية تجدد الحديث عن عضوية أوكرانيا في الحلف الأطلسي، في ظل حشود عسكرية روسية غير مسبوقة على حدودها من 3 جهات، ومع إمكانية غزو واسع لأراضيها قد يكون شرارة حرب عالمية ثالثة.

ويعد هذا هو التصعيد الأخير الأضخم والأكثر خطورة منذ 8 سنوات، وخلاله برز شرط روسي صريح للتهدئة وعودة القوات إلى الثكنات: أوكرانيا يجب ألا تدخل في عضوية الحلف.

ورغم أن روسيا شديدة التمسك بحياد أوكرانيا فإن ذلك ليس سببا وحيدا يعرقل انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو بشكل خاص، فدول الاتحاد والحلف تنقسم في ما بينها إلى 3 فئات: داعمة، ومؤيدة بشروط، ومعارضة.

وتعتبر دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا من الدول الداعمة بقوة لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والناتو، كما تدعم تركيا هذه العضوية أيضا.

ومن المؤيدة بشروط تبرز ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والحديث يدور هنا عن إصلاحات وتطبيق معايير لازمة لهذه العضوية.

وتعد المجر من أكثر الدول معارضة لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والناتو، وذلك على خلفية توتر علاقات بودابست مع كييف، لأسباب تتعلق بقضايا اللغة والتعليم والحريات، وأخرى ذات علاقة بالأقلية المجرية في منطقة زاكارباتيا (غربي أوكرانيا).





أوكرانيا.. أي خريطة طريق؟

وإذا كانت أوكرانيا قبل سنوات تجري وراء الإصلاحات وتطبيق المعايير وإرضاء الأطراف بالعضوية إلا أن لهجتها أصبحت أكثر حدة، ولا سيما في ظل التصعيد الأخير مع روسيا.

وتطالب أوكرانيا اليوم بخريطة طريق واضحة خلال العام المقبل 2022، وبسقف زمني معقول للعضوية، كما يرفض رئيسها فولوديمير زيلينسكي فكرة أن تكون عضوية الاتحاد خلال 30 عاما، وعضوية الناتو خلال 50 عاما، على اعتبار أن في هذا "تحفظا غربيا مثبطا".

أين المشكلة؟

كل ما سبق يدفع للتساؤل حول الأسباب والعوامل التي تدفع دولا لدعم أوكرانيا على طريق التكامل الغربي، وأخرى لمعارضتها، وتثير غضب روسيا لدرجة الاستعداد للحرب.

يقول أوليكسي هاران مدير "مدرسة المبادرات الديمقراطية" في كييف إن قرار عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سياسي بامتياز، ولا علاقة له بشروط الإصلاحات وتطبيق المعايير، فالوضع في أوكرانيا اليوم أفضل مما كان عليه في بعض الدول عندما دخلت عضوية الاتحاد والناتو.

ويوضح هاران للجزيرة نت أن "كثيرا من دول الغرب تنظر إلى أوكرانيا كدولة غارقة في حرب وأزمات، ولهذا لا تريد أن تكون بالنسبة لها طوق نجاة تدفع ثمنه غاليا من ميزانيتها، فيما تضع دول أخرى في الحسبان أن دعم أوكرانيا سيسيء إلى علاقاتها الكبرى والأهم مع روسيا، وربما سيؤدي إلى حرب معها".

ويعتبر هاران أن حاجة أوكرانيا إلى الغرب كانت أكبر من حاجة الأخير إليها قبل سنوات، لكن الوضع تغير بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية وبصورة عكسية، و"هذا ما نلمسه من خلال تصريحات المسؤولين الغربيين".

ولهذا، يرى هاران أن الدول الداعمة هي تلك التي تخشى تمدد نفوذ روسيا إقليميا ودوليا، كدول الجوار والولايات المتحدة التي تعتبر أوكرانيا خط الدفاع الأول في مواجهة أطماع روسيا التوسعية، وأن مسألة العضوية مرهونة بإدراك باقي الدول الحاجة إلى وجود أوكرانيا في صفها، وهذه مسألة وقت، بحسب رأيه.





الغرب وروسيا

ويقود هذا الحديث إلى موضوع "الخطوط الحمراء" التي تضعها موسكو وتحذر من تجاوزها بين حين وآخر في ما يخص توسع حلف الناتو بضم أوكرانيا.

وقبل أيام، نشر موقع "سترانا" (البلد) المعارض نص وثيقة الاستقلال الأوكرانية، مشيرا إلى أنها تحرّم تخلي البلاد عن صفة "عدم الانحياز" والدخول في أحلاف عسكرية، حيث تنص الوثيقة على ما يلي "تعلن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية رسميا عزمها على أن تصبح في المستقبل دولة محايدة بشكل دائم لا تشارك في الكتل العسكرية".

وعلى هذا يعلق رئيس تحرير الموقع إيهور هوجفا بالقول إن وثيقة الاستقلال أساسية تبنى عليها كل القرارات المهمة في أوكرانيا كدولة مستقلة، ومضمونها يتعارض مع رغبة السلطات الحالية بالانضمام إلى حلف "الناتو"، وقد تعيق كل التطلعات الأوروبية الأطلسية للبلاد.

ويقول هوجفا للجزيرة نت إن الجانب القانوني قد يغيب عن اهتمام السلطات، لكن الأكيد أن روسيا لن تسمح بحصول الناتو على أوكرانيا واقترابه من حدودها، فعندها -بحسب هوجفا- ستكون الحرب الروسية الغربية حتمية لا مجرد مسألة محتملة، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار جديا في الحديث حول الحلف.