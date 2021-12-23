كورونا.. 126 دولة تعطي جرعات معززة ولقاحات إضافية والصين تغلق مدينة بسبب تفشي الوباء

أفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة أو لقاح إضافي (للأطفال مثلا)، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد، بينما أكدت دراسات فعالية الجرعة الثالثة في مواجهة مخاطر المتحور الجديد أوميكرون.

وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته أمس الأربعاء أن غالبية هذه الدول إما غنية أو متوسطة الدخل، في حين أن "أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة".

وشددت في خلاصاتها على أن "جهود التحصين يجب أن تستمر في التركيز على خفض (عدد) الوفيات والحالات الأكثر خطورة وحماية النظام الصحي".

بيد أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي في جنيف- "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا".

وأضاف أن "برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوفرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر".

وتابع "من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود إلى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جدا، أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحور دلتا وكذلك أوميكرون".





دراسات

أفاد بحث أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45% من المصابين بالمتحور دلتا.

وحللت الدراسة بيانات حالات أكد اختبار" بي سي آر" (PCR) إصابتها بالمتحور في إنجلترا بالفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري و14 من الشهر ذاته، وقال الباحثون عن هذه الدراسة "بشكل عام وجدنا أدلة على تقلص في خطر الإقامة في المستشفى بسبب أوميكرون مقارنة بالإصابات بدلتا كمتوسط لجميع الحالات في فترة الدراسة".

ويقول باحثو إمبريال كوليدج إن احتمال أي تردد على المستشفى للمصابين بأوميكرون أقل بنسبة تتراوح بين 20 و25% من المصابين بالمتحور دلتا.

لكنهم يضيفون أنه لا بد من النظر إلى انخفاض دخول المستشفيات مقارنة بزيادة خطر الإصابة بأوميكرون بسبب تراجع الحماية التي يوفرها كل من التطعيم والإصابة الطبيعية بالعدوى.

ويأتي البحث البريطاني بعد دراسة في جنوب أفريقيا نشرت أمس الأربعاء وجدت أن احتمال دخول الذين شخصوا بأنهم مصابون بالمتحور أوميكرون المستشفى كان أقل بنسبة 80% في الفترة بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول و30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين من أولئك الذين شخصت إصابتهم بمتحور آخر في نفس الفترة.

من جهتها، أكدت شركة الأدوية "أسترازينيكا" (AstraZeneca) اليوم الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد-19 تزيد "بشكل كبير" من مستوى الأجسام المضادة للمتحور أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

وأوضحت الشركة في بيان أن "مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا" الذي طورته ضد كوفيد-19 "تماثل -إلى حد كبير- المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحور دلتا".





إغلاق مدينة صينية

فرضت السلطات بمدينة شيان في الصين حظر تجوال واسع النطاق على سكانها الذين يبلغ عددهم 13 مليون نسمة، وذلك بعد اكتشاف عشرات من الإصابات بفيروس كورونا.

وبموجب حظر التجوال، يلتزم السكان بالبقاء في منازلهم في أغلب الأحوال، مع السماح باستثناءات قليلة. وأعلنت حكومة المدينة في مرسوم أن كل أسرة يمكنها تعيين فرد يمكنه التسوق كل يومين.

وسجلت السلطات 63 إصابة محلية اليوم الخميس. وذكرت أن تفشي كورونا جاء بسبب "حالات وافدة".

ولم يتم إعلان ما إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا هي من المتحور الجديد أوميكرون أو لا.