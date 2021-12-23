كورونا.. دواءان جديدان بأميركا وإصابات قياسية في بريطانيا ودول تعيد تشديد الإجراءات الاحترازية

أعلنت السلطات الصحية الأميركية إجازة دواءين لمعالجة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في حين سجلت بريطانيا عددا قياسيا للإصابات بالفيروس، وقررت عدة دول إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهته.

فقد أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) اليوم الخميس الاستخدام الطارئ لدواء مضاد لـ"كوفيد-19″ لدى البالغين المعرضين لأخطار عالية أنتجه مختبر ميرك، وذلك غداة السماح باستخدام حبة مماثلة طورتها شركة "فايزر" (Pfizer).

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في "إف دي إيه" إن "التصريح باستخدام هذا العلاج اليوم يضيف علاجا جديدا ضد كوفيد-19 على شكل حبة تؤخذ عن طريق الفم".





علاجان مكملان

هذا الدواء يمكن أن يؤخذ في الأيام الخمسة اللاحقة لظهور أعراض الإصابة، وهو يقلل خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 30% لمن صحتهم ضعيفة.

ووافقت "إف دي إيه" أمس الأربعاء على علاج مماثل من إنتاج فايزر يتم تسويقه باسم "باكسلوفيد" (Paxlovid)، ويقلل المخاطر نفسها بنسبة 90%، وفق دراسات أولية.

دواء فايزر مكون من حبتين تؤخذان مرتين في اليوم لمدة 5 أيام، ويمكن إعطاء هذا الدواء للمرضى المعرضين لأشكال خطيرة من المرض وتتجاوز أعمارهم 12 عاما.

أما علاج ميرك المسمى "مولنوبيرافير" (Molnupiravir) فهو مكون من 8 جرعات يوميا لمدة 5 أيام، وهو يعمل عن طريق التدخل في جينوم الفيروس لإحداث طفرات تحد من تكاثره.

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية -في بيانها- على أن هذين العلاجين مكملان للقاح الذي يظل الأداة الرئيسية في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وفي وقت لم تكشف التجارب السريرية أي مخاطر كبيرة على المرضى بسبب العقارين إلا أن دواء ميرك كان مصدر قلق.

ولم توافق "إف دي إيه" على إعطاء دواء ميرك للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لأنه قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.

كما لا ينصح به للحوامل بسبب المخاطر المحتملة على الجنين، ولكن يمكن للأطباء التوصية به إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر.





إصابات غير مسبوقة

وتشهد بريطانيا ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم بيانات جديدة بشأن شدة المرض الذي يسببه المتحور أوميكرون.

وسجلت بريطانيا 119 ألفا و789 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس، في زيادة يومية قياسية مقارنة بـ106 آلاف و122 حالة أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات‭‭‭‭ ‬‬‬‬الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 147 ارتفاعا من 140 وفاة أمس الأربعاء.

ويخشى علماء أن يؤدي الانتشار السريع لأوميكرون إلى تشكيل ضغط هائل على المستشفيات، إلا أن دراستين منفصلتين أجراهما علماء من جامعة إدنبرة وإمبريال كوليدج لندن أظهرتا أن أوميكرون أقل حدة من المتحور دلتا، وأن المصابين بأوميكرون أقل حاجة للعلاج في المستشفيات.

وفي فرنسا، طالب ريمي سلمون رئيس اللجنة الصحية بمستشفيات باريس باتخاذ إجراءات صحية إضافية مع بدء الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتسجيل 84 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح ريمي أن المتحور دلتا لا يزال هو الأكثر انتشارا في فرنسا رغم أن المتحور أوميكرون بدأ ينتشر بسرعة كبيرة.

من جهته، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه في تويتر دعا فيها مواطنيه لاحترام القيود الصحية وإجراءات التباعد خلال فترة أعياد الميلاد.





تشديد الإجراءات

وغير بعيد من فرنسا، تصدّق اليوم الخميس الحكومة الإسبانية على مرسوم يفرض العودة إلى استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى تعزيز وحدات التطعيم في المستشفيات بفرق من القوات المسلحة، ووضع بعض مستشفيات شبكة الصحة العسكرية تحت تصرف نظام الصحة العمومي.

ورفض رئيس الحكومة الإسبانية فرض إجراءات احترازية جديدة رغم ارتفاع عدد الإصابات، معللا هذا القرار بانخفاض نسبة الوفيات بعد أن حصل ما يناهز 90% من الإسبان على التطعيم.

بدورها، قررت الحكومة المغربية تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، لضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس.

من جهتها، قالت وزارة السياحة اللبنانية في بيان إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى 9 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي ألمانيا، أكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية حدوث أول وفاة في البلاد اليوم نتيجة للإصابة بسلالة أوميكرون.

وسجلت 810 إصابات بأوميكرون في ألمانيا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة.





ارتفاع في الخليج

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارات الصحة اليوم الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا بدأت تزيد مجددا في أنحاء دول الخليج العربية الست بعد أشهر تناقصت فيها أو ظلت على مستوى منخفض، وذلك مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء العالم.

فمنذ الإعلان عن رصد أوميكرون أوائل الشهر في دولة الإمارات تشهد الدولة زيادة حادة في إصابات كوفيد-19، حيث سجلت اليوم 1002 إصابة مقارنة بـ68 إصابة في بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورصدت دول الخليج الست إصابات بسلالة أوميكرون في أراضيها، مع أن أرقام الإصابات اليومية لا تفصّل المصابين حسب سلالة الفيروس.

وسجلت السعودية (أكبر دولة خليجية من حيث عدد السكان) 252 إصابة جديدة اليوم، ارتفاعا من مجمل إصابات يومية قدرت بنحو 50 منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تشهد سلطنة عمان وقطر والبحرين زيادة في عدد الإصابات وإن كانت أقل حدة، وسجلت الكويت أمس الأربعاء 143 إصابة جديدة، وهذا أعلى عدد يومي فيها منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.





قفزة في الوفيات بروسيا

وفي روسيا، أظهرت إحصاءات نشرتها وكالة رويترز استنادا إلى بيانات رسمية أن الوفيات بسبب فيروس كورونا تخطت حاجز 600 ألف حالة اليوم الخميس، وذلك بعد قفزة في عدد الإصابات المتصلة بالسلالة دلتا.

وتسجل روسيا ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 600 ألف و434 حالة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 813 ألفا، والبرازيل بـ618 ألف وفاة.

وسجلت المملكة المتحدة أمس للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وسط تفشي المتحور أوميكرون الذي قد يدفع إلى فرض قيود جديدة بعد عيد الميلاد.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد الذي يعتبر من الأكثر تضررا جراء الوباء 147 ألفا و573 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية، مع تسجيل 140 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأصيب أكثر من 11.6 مليون شخص بالوباء منذ ظهور الفيروس في بريطانيا في مطلع 2020، بينهم 106 آلاف و122 أصيبوا أمس الأربعاء.





إصابات في البنتاغون

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن التحاليل أظهرت إصابة 7 من العاملين فيها بكوفيد-19، وذلك بعد أن زاروا الأسبوع الماضي قواعد عدة، منها قيادة المحيطين الهندي والهادي في هاواي.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن الفريق -الذي ضم مدنيين وعسكريين- توجه إلى قواعد في ميشيغان وكولورادو وهاواي وكاليفورنيا ونبراسكا، في إطار زيارة قامت بها كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع للقواعد والقيادات الأميركية، لكن هيكس نفسها جاءت نتيجة فحصها سلبية.

بدورها، فرضت السلطات الصينية أمس الأربعاء إجراءات حجر في مدينة شيان في شمال البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان المدينة "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".