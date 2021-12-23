تنديد غربي بانتشار مرتزقة "فاغنر" الروسية في مالي

أدانت 15 دولة غربية -بينها فرنسا وألمانيا- في بيان مشترك اليوم الخميس انتشار مرتزقة روسيين تابعين لمجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في مالي بمساعدة موسكو.

وقالت هذه الدول -وبينها أيضا بريطانيا وكندا- "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".

ولم يتضمن البيان دعوة باماكو إلى انسحاب القوات الأجنبية، علما أن باريس أكدت حتى الآن أن وجود عناصر فاغنر على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.

وقال مصدر حكومي فرنسي "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو، وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".

وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب أفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي، وتهديد اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية".

وقالت الدول الـ15 "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين، ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى"، مطالبة المجلس العسكري في مالي بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".

وكانت الولايات المتحدة حذرت الحكام العسكريين في مالي من التعاقد مع مجموعة فاغنر المتهمة بإرسال مرتزقة إلى دول، من بينها ليبيا وسوريا وأفريقيا الوسطى، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال انخراطها في صراعات عسكرية في هذه الدول.