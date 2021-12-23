اليمن.. التحالف يحبط هجوما على مطار أبها ويدمر أهدافا عسكرية بصنعاء والحوثيون يتهمونه بقصف مرافق مدنية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الخميس أنه أحبط هجوما جديدا شنته جماعة الحوثي على مطار أبها جنوبي المملكة، وأكد أنه دمر مواقع عسكرية خلال غارات على صنعاء، في حين اتهم الحوثيون التحالف باستهداف مرافق مدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية على تويتر عن التحالف قوله إن دفاعاته الجوية دمرت اليوم طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف أن الشظايا تناثرت بمحيط المطار دون وقوع إصابات.

وتابع أنه رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين، في إشارة إلى أنه حدد الموقع الذي أُطلقت منه الطائر المسيرة.

وكان الحوثيون استهدفوا من قبل مرارا وتكرارا مطار أبها ومرافق أخرى داخل المملكة.

والليلة الماضية، شنت طائرات التحالف غارات استهدفت ما وصفها بأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، في حين تحدث الحوثيون عن تعرض منشآت مواقع مدنية للقصف.

وفي بيان نشره فجر اليوم، أعلن التحالف أنه دمر 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي بصنعاء، وأوضح أن غارات الليلة الماضية تأتي ردا على محاولة جديدة لمهاجمة السعودية بطائرات مسيرة، مشيرا إلى محاولة من قبل الحوثيين لاستهداف جازان (جنوبي المملكة).

وكان التحالف قصف قبل ذلك مطار صنعاء، وتحدث الحوثيون أول أمس الثلاثاء عن خروجه من الخدمة، في حين نفى التحالف ذلك.

القيادي محمد علي الحوثي يدلي بتصريح خلال تفقده موقعا بصنعاء استهدفته غارة للتحالف (رويترز)

جسر وسجن

وفي مقابل تأكيدات التحالف بقصف أهداف عسكرية مشروعة، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عبر تويتر إن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة السبعين بصنعاء، إحداها استهدفت جسرا في تقاطع المصباحي.

وأضافت القناة أن الغارات أسفرت كذلك عن تضرر منازل مواطنين.

كما نقلت وسائل إعلام حوثية عن مرور صنعاء أن طريق ميدان السبعين وشارع الستين خرج عن الخدمة إثر غارة للتحالف.

من جهتها، أدانت لجنة الأسرى التابعة للحوثين اليوم ما قالت إنه استهداف من طائرات التحالف لمحيط سجن الأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي في صنعاء عقب زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للسجن.

وتحدثت اللجنة -في بيان- عن تدمير بعض مرافق السجن وأثار الاستهداف حالة هلع كبيرة بين الأسرى عقب تضرر بعض مرافق السجن الذي يحتوي على 3 آلاف أسير.

وأوضح البيان أن إحداثيات السجن معروفة مسبقا لدى التحالف وسبق إبلاغهم عبر المنظمات والهيئات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أكثر من عامين.





نازحون بسبب الحرب

إنسانيا، أعلنت الأمم المتحدة اليوم نزوح 150 ألف يمني جراء الصراع خلال العام الجاري.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تويتر إن معظم هؤلاء النازحين فروا من القتال في مأرب (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب).

وأضافت المفوضية أن العائلات في اليمن تستمر بالنزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس ارتفاع إجمالي عدد النازحين منذ بدء الحرب إلى 4 ملايين و100 ألف شخص.