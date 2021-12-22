مقتل 100 عنصر من تنظيم الدولة في قصف جوي بشمال نيجيريا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر عسكرية ومحلية مقتل 100 عنصر من تنظيم الدولة الإسلاميّة الأسبوع الماضي في قصف شنه جيش نيجيريا على معسكرات للتنظيم بشمال شرق البلاد.

وأوضحت المصادر أنه في 13 ديسمبر/ كانون الأوّل قصفت طائرات مقاتلة 3 معسكرات لتنظيم الدولة الإسلاميّة في ولاية غرب أفريقيا (إيسواب)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مقاتل، بينهم عدد من القادة.

وكان تنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا عزز سيطرته على شمال شرق البلاد منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي أثناء مواجهات بين هذين التنظيمين المتخاصمين في مايو/أيار الماضي.

وأُنشئ "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا" عام 2016 إثر انشقاق مقاتلين عن جماعة بوكو حرام التي يتّهمها خصوصاً بعمليات قتل مدنيين مسلمين.

وقال مسؤول عسكري إن "العمليات الجوية التي نفذتها طائرات سوبر توكانو الجديدة التي تم الحصول عليها في الأشهر الأخيرة، استهدفت أرينا سورو وأرينا سيكي وأرينا ماماسالاتشي في منطقة مارتي حيث قتل أكثر من 100 إرهابي".

وتسلمت نيجيريا بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين حوالي 10 طائرات مقاتلة من طراز "سوبر توكانو" لمحاربة الجماعات الجهادية.

وأوضح مصدر مقرب من الاستخبارات النيجيرية أنه من الصعب إعطاء حصيلة محددة للمسلحين القتلى، لكنه أكد أن "العدد يزيد على 100".

وكان عدد كبير من المسلحين لجؤوا إلى هذه المعسكرات الثلاثة بعدما قصف الجيش قبل أيام بلدات عدة يسيطر عليها التنظيم.

وأكد صياد أسماك محلي أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة خلال القصف، "وقد دفنوا أكثر من 100 جثة في بلدة تودون غيغينيا واحتاجوا إلى يوم كامل لذلك".

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام عام 2009 في شمال شرق نيجيريا أسفر العنف عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص.