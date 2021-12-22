القاهرة- تسبب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موجة غضب بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث على الهواء مباشرة بشأن بطاقات التموين الخاصة بدعم السلع الأساسية، والتي مثلت على مدى العقود الماضية أمرا مهما لتسهيل حياة ملايين المصريين، سواء من الطبقة المتوسطة أو الطبقات الدنيا.

ما زاد من حالة الغضب أن كلام السيسي -الذي صدر اليوم الأربعاء خلال حفل افتتاح مجمع لإنتاج البنزين بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة- كان مربكا، حيث تحدث في جزء منه عن حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، بينما تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.

ورغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية والذي لا يتخطى 50 جنيها (3.2 دولارات) شهريا للفرد بحد أقصى 200 جنيه، فإن تلك الأسر تعتمد عليه في الحصول على السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية.

#السيسي خلال افتتاح عدد من المشاريع في الصعيد:« لن نصدر بطاقة تموين ثاني لأكثر من فردين في الأسرة في اللي فات وفي الجديد مفيش بطاقات واللي هيتجوز ملهوش بطاقة تموين» pic.twitter.com/LLnBmR03Ac — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 22, 2021

وتقول وكالة رويترز للأنباء إن التعليق الجديد للسيسي يأتي "بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977، عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب".

ووفقا لرويترز، يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.

وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين، إذا كبرت أسرهم بولادة الأطفال.

#السيسي عن بطاقة #التموين:"اللي فات مش أكثر من فردين والجديد مفيش"

يحارب الغلابة لحصولهم على دعم 50 جنيه للفرد بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة،بإجمالي 6 مليار جنيه سنويا لكافة المواطنين

بينما تعاقد على قطار سريع لعاصمته الإدارية بمبلغ 365 مليار جنيه كان يكفي 60 عاما لدعم تموين المصريين — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) December 22, 2021

#السيسي

اللي هيتجوز مش هياخد بطاقة تموين

مش قادر تصرف متتجوزش

بطاقة التموين لطفلين فقط

هتتجوز وتخلف والدولة تصرف .. لأ فلاش باك :

انا عامل قصور رئاسية وهعمل

انا ببني دولة جديدة وعاصمة جديدة

ملايين صرفتها انتصار على قصر المعمورة

ملايين سرقها مستشاروا السيسي والضحية هي الشعب pic.twitter.com/5uJWVhxwAi — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 22, 2021

مفيش بطاقات تموين جديده والقديم فردين بس

طب مش لما تلغى بطاقات تموين افراد بعض المؤسسات الهامه اللى بيصرفوا بيها تموين وعيش ببلاش فى مصر وعليها اولادهم المتزوجين كل بطاقه مش اقل من ٥افراد وهم مناصب فى الخدمه ومعاشات من عملهم ومن عملهم بجهات حكوميه بعد المعاش ومعاش اخر كمان — نووووووررر Noooor1 (@Klobtayeba) December 22, 2021

مش مكفيه الغلا اللي بقينا فيه لا كمان بيقولهم انهم هيفتقرو كمان و هيمنع عنهم الحاجه اللي بيديهالهم اللي هيا متجيش حاجه في حقوقهم اصلا و اللي بتسند معاهم الشهر بالمناسبه انا معنديش بطاقة تموين عشان محدش يقول اني زعلان عشان هتضر 😊 — الحوافريت (@El7wafreet111) December 22, 2021

خطاب للمتزوجين

لكن السيسي قال اليوم إنه "لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لحد (لشخص) بيتزوج، لأن لو بقى بيتزوج ومنتظر الدولة تعطيك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف.. إزاي يعني! لا دا كلام مش مضبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس".

وأضاف: "تلك الثقافة غير موجودة إلا في مصر.. الواحد يشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وكمان لما يخلف حد يأكل له عياله.. يا ريت نقدر نعمل كده.. البلد دي مقدرتش تقوم بسبب كده".

ورغم وجود قلة من المؤيدين، فإن معظم رواد مواقع التواصل انقسموا بين غاضب من القرار وما سينتج عنه من زيادة الأعباء على الأسر المصرية، وآخرين اتخذوا من السخرية طريقا لانتقاده خاصة ما يتعلق منه بالمتزوجين الجدد.

ورأى المؤيدون أن القرار يرفع عن كاهل الدولة أعباء اقتصادية تكبّلها وتحول دون تقدمها، بينما ركز الغاضبون على التأثير السلبي لهذا القرار على الأسر المصرية التي تئن بالفعل من قسوة الظروف الاقتصادية، وتعتمد على السلع المدعومة لسد جزء قليل من احتياجاتها، في ظل الرواتب المتدنية التي يحصلون عليها.

ما تحاولش تتزوج لانك حتضيع مستقبلك !

مش حيبقي عندك بطاقة تموين!

مش حتمتلك قزازة زيت!

ولا حتبقي من عيله وعندك كيس سكر !

ولا حتقدر تشتري عيش!

حتموت من الحسره لما ما تاخدش تموين!

الله يخرب بيت الدوله العبيطه المعوقه اللي كل طموحها انها تعطي او تمنع بطاقة تموين!#اتعلمنا_من_اللي_فات pic.twitter.com/NvqlXbj6HB — 🌻MO🌻 (@MoaazLo1) December 22, 2021

انا بصراحه الحاجه الوحيدة اللي كانت مشجعاني علي الجواز هي ان كان هايبقي ليا بطاقه تموين خاصه بيا لاكن بعد قرار انهارده انا صرفت النظر عن الجواز خلاص 🙋🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Ahmed Fayek ⚖️ (@ahmedfayek77) December 22, 2021

عااجل|الرئيس السيسي:اللي عايز بطاقة تموين لازم يبقي سنجل،،اللي بيتجوزوا دول خونة وأعداء الوطن مش عايزين الوطن يقوم pic.twitter.com/aopDWn4fgk — أحمد بدوي (@ahmed2013b1) December 22, 2021

محدش يتجوز يا جماعه

انهارده مش هيطلع بطاقة تموين

بكره لو خلفت عيل هيصادروا منك المدام — غادة نجيب (@Ghadanajeb) December 22, 2021

أخواني الريس بعتنا بعتة حلوة 😂

أصلا إللى بيتجوز تاني مش

بيعمل بطاقة تموين تانيه ، لانه لا يجوز

الجمع بين بطاقتين أساسا ،

مافيش كده واقعياً ولا قانونيا 🤷‍♀️ pic.twitter.com/e34a9jJOkD — نور 𓏌𓅱𓂋𓁐 الهدى المصرية ⚖ (@NourMazn1) December 22, 2021