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عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا توصلت لمسودة من 12 بندا وبعضها موضع خلاف

22/12/2021-|آخر تحديث: 22/12/202107:21 PM (مكة المكرمة)

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا توصلت لمسودة من 12 بندا وبعضها موضع خلاف

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مسودة المفاوضات الراهنة تمثل 80% من أي اتفاق مستقبلي

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا ستناقش قضايا صعبة أهمها رفع العقوبات

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: نرفض نقل مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد

المصدر : الجزيرة

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