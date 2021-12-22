عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا توصلت لمسودة من 12 بندا وبعضها موضع خلاف

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مسودة المفاوضات الراهنة تمثل 80% من أي اتفاق مستقبلي

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا ستناقش قضايا صعبة أهمها رفع العقوبات

عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: نرفض نقل مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد