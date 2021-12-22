عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا توصلت لمسودة من 12 بندا وبعضها موضع خلاف
22/12/2021-|آخر تحديث: 22/12/202107:21 PM (مكة المكرمة)
عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: مفاوضات فيينا توصلت لمسودة من 12 بندا وبعضها موضع خلاف
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المصدر : الجزيرة