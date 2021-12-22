أفغانستان.. مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية ووفد قطري تركي يتوجه إلى كابل لبحث تشغيل مطارها

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اليوم الأربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، في حين يُنتظر أن يزور وفد قطري تركي العاصمة كابل لبحث تشغيل وإدارة مطارها.

وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان"، من دون أن يشكل هذا الأمر "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

ورحب المندوب الأميركي بمجلس الأمن بقرار المجلس استثناء المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات، مؤكدا أن الدور الأممي في أفغانستان أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.

وبدوره طالب المندوب الصيني بمجلس الأمن بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الأمم المتحدة اقترحت دفع نحو 6 ملايين دولار لتغطية نفقات حراسة مقراتها في أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الأموال المقترحة ستدفع لوزارة الداخلية الأفغانية لتغطية رواتب مقاتلي طالبان الذين يحرسون مقرات المنظمة الدولية في البلاد. ويشمل المبلغ أيضا مخصصات إطعام شهرية للحراس عملا باتفاق سابق بين الحكومة الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه وجه فريقه لمراجعة سياسات بلاده تجاه أفغانستان، وكيف تم تطبيقها بدءا من العام 2020 مرورا بالانسحاب.

وأضاف أن الدبلوماسي المتقاعد دان سميث سيقود ذلك الجهد، وأنه يتطلع لدراسة ما ستفرزه تلك المراجعة من دروس مستفادة على حد تعبيره.





وفد قطري تركي يزور كابل

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يصل غدا وفد قطري تركي إلى كابل لبحث تشغيل وإدارة مطار العاصمة الأفغانية.

وقد كشف وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة للجزيرة عن مفاوضات تجريها الحكومة الأفغانية مع تركيا وقطر لإدارة وتشغيل المطار، مشيرا إلى أن حكومته ستستقبل "وفودا من (الدولتين) خلال هذا الأسبوع لاستكمال المشاورات حول هذا الموضوع ونأمل أن نشهد قريبا تطورا إيجابيا بهذا الصدد".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن وفدا مشتركا من تركيا وقطر سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابل، للتشاور مع الحكومة المؤقتة بشأن إدارة المطارات الأفغانية.