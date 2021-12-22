شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، فيما اشتعلت النيران في سيارته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنها أبلغت رسميا باستشهاد المواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه عند حاجز دوتان قرب جنين، ما أدى لاحتراق سيارته وهو بداخلها.

فيما قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة الفلسطيني بعد الاشتباه في محاولته تنفيذ عملية دهس، كما زعمت القناة (13) الخاصة أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس لجنود عند حاجز للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأضافت أن قوة إسرائيلية أطلقت النار عليه، حيث كان محتجزا داخل سيارته التي اشتعلت فيها النيران، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود، وبثت وسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات تظهر سيارة الشهيد الفلسطيني وقد اشتعلت النيران فيها، إلى جانب سيارة اشتعلت هي الأخرى.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارة الإسعاف من الاقتراب من المكان لتقديم الإسعافات للشهيد، وذكرت نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غربي جنين، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان "قبل وقت قصير ورد تقرير عن محاولة دهس قرب مستوطنة عيناف" (قرب طولكرم)، وأضاف أنه تم تحييد الفلسطيني، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار من مسافة قريبة وبدم بارد على العديد من المواطنين الفلسطينيين، على الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير منهم بدعوى أنهم كانوا يحاولون تنفيذ هجمات.

وتؤكد تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، أن أغلب ادعاءات قوات الاحتلال بهذا الخصوص غير صحيحة، وأنها أطلقت الرصاص على فلسطينيين كثيرين لم يشكلوا لها أي تهديد، ما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين، واستهتاره بحياتهم، والاستخدام المفرط للقوة.