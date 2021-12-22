بختام زيارته للبنان.. غوتيريش يحث على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 بدلا من 8 مايو/أيار من العام ذاته

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مواعيدها الدستورية، كما حثّ الساسة على العمل معا لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه حصل على ضمانات من الرئيس اللبناني ورئيسي البرلمان والحكومة بإتمام الانتخابات في موعدها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش في بيروت الثلاثاء بختام زيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وقال غوتيريش "لا بدّ من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب في إيصال صوته"، لافتا إلى أنه حصل على ضمانات وتعهدات واضحة من المسؤولين لإجراء الانتخابات في موعدها.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 بدلا من 8 مايو/أيار من العام ذاته.

الرئيس اللبناني ميشال عون (يمين) خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة (الأناضول)

إصلاحات وتحديات

وحثّ غوتيريش المسؤولين على إجراء الإصلاحات المطلوبة، والالتزام بالشفافية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "في اليومين الماضيين، قمت بحثّ القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سويا لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل".

وأضاف "لقد شددت على ضرورة السماح بالبدء السريع بالمفاوضات الرسمية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون وضع المزيد من العوائق".

وأوضح غوتيريش أنه يشعر "بقلق بالغ من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على البلاد، والتي تتسبب بعوز المزيد من الناس إلى المساعدة الإنسانية".

رئيس الحكومة اللبنانية (يمين) خلال لقائه غوتيريش (رويترز)

أزمة وتداعيات

ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.

ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها في السوق الموازي.

لكن الجهات الدولية المانحة لم تمول سوى 11% فقط من خطة الاستجابة الأممية المرصودة والبالغة قيمتها الإجمالية 383 مليون دولار، وفق غوتيريش.

وتعيق المشاحنات السياسية جهود إنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت العام الماضي لكن سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود.

وتم تشكيل حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب انقسامات بشأن التحقيق في الانفجار المدمّر الذي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.





تضامن ومطالب

وعن انفجار مرفأ بيروت، أعلن غوتيريش تضامنه مع أهالي الضحايا، مضيفا أنه يجب تحقيق العدالة عبر تحقيق شفاف ومستقل.

وأدى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 إلى مصرع 219 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن تضرر مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وحول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال غوتيريش ردا على سؤال إنه من المهم جدا أن تستمر هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنها تسير بطريقة بطيئة بسبب الشروط التي يتم وضعها.

ولبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة حدودية بحرية غنية بالنفط والغاز، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 شرعا في مباحثات لترسيم الحدود البحرية، إلا أنها جُمدت في مايو/أيار 2021، لوجود خلافات جوهرية.