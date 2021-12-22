اليمن.. التحالف يعلن تنفيذ عشرات العمليات ضد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من نفاد أموال المساعدات

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الحوثيين في الجوف ومأرب خلال 24 ساعة، وعن تدمير 25 آلية عسكرية ودفاعات جوية ومقتل 280 حوثيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وفي بيان صادر عنه، قال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وتوعد البيان الحوثيين قائلا "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، من دون أن يوضح طبيعة الأهداف التي يقصدها.

تحذير من نفاد الأموال

من جانب آخر، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيخفّض الحصص الغذائية في اليمن لـ8 ملايين شخص ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل بسبب نقص التمويل.

وحذر البرنامج من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في اليمن.

واعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية، وقد يتم كذلك تخفيض الدعم الذي يقدمه البرنامج لعلاج سوء التغذية وأنشطة التغذية المدرسية المقدمة للأطفال.

ويأتي قرار برنامج الغذاء العالمي في أسوأ وقت ممكن للأسر باليمن التي تعتمد على المساعدات الغذائية من البرنامج للبقاء على قيد الحياة.

فخلال الأشهر الثلاث الماضية، ارتفع مؤشر استهلاك الغذاء غير الكافي، وهو أحد المقاييس التي يستخدمها برنامج الأغذية العالمي لتتبع معدلات الجوع، مما أثر على نصف إجمالي عدد الأسر في البلاد.

ويواجه أكثر من نصف عدد سكان اليمن -أي نحو 16 مليونا (16.2 مليون)- الجوع، ونصف عدد الأطفال دون سن الخامسة -أي أكثر من مليوني طفل باليمن (2.3 مليون)- معرضون لخطر سوء التغذية.

وأمام هذا الوضع يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأشد احتياجا في اليمن حتى مايو/أيار المقبل.

وفي العام المقبل، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى نحو ملياري دولار (1.97) مليار حتى يتمكن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تقف على شفا المجاعة.