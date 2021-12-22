مطار صنعاء خارج الخدمة والتحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أكدت جماعة الحوثي توقف مطار صنعاء عن العمل بعد استهداف عدد من مرافقه من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وفي بيان صادر عنه، قال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وتوعد البيان الحوثيين قائلا "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، من دون أن يوضح طبيعة الأهداف التي يقصدها.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول بيان التحالف.

ويأتي ذلك بينما أكدت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، توقف مطار صنعاء عن العمل بعد استهداف عدد من مرافقه من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين دعا مسؤول أممي إلى إعادة فتح المطار سريعا من أجل تدفق المساعدات.

وقد اتهم التحالف جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية، في حين تنفي الجماعة استخدام المطار لأغراض عسكرية.

ومنذ عام 2016، يفرض التحالف حظرا على الحركة الملاحية في مطار صنعاء، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات مفخخة تجاه مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط تلك الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.