إيران تعلن وفاة سفيرها لدى الحوثيين إثر إصابته بكورونا

قالت إيران الثلاثاء إن مبعوثها إلى جماعة الحوثي توفي متأثرا بإصابته بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي، محملة السعودية مسؤولية تأخير نقله من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "تحتم علينا أن نحاول لبضعة أيام للحصول على إذن. لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله بسرعة إلى مستشفى مجهز تجهيزا جيدا في إيران، لكن للأسف، جاء قرار الجانب السعودي متأخرا جدا، وماطلت بعض الجهات السعودية".

وأضاف "سنعبر عن احتجاجنا رسميا وفقا للمواثيق الدولية، ونأمل أن يتمكن اليمن من التحرك قريبا… نحو حل سياسي والخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي".

لكن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي فند هذه الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة وغير مستغربة" من المسؤولين الإيرانيين.

وأكد أن التحالف باشر تسهيل نقل إيرلو لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من سلطنة عمان والعراق، بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

ويفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا بحريا وجويا على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي إن السعودية والعراق ساعدا في نقل السفير حسن إيرلو على متن طائرة عراقية.

وقدم المسؤول الحوثي حسين العزي تعازيه على تويتر وقال "لقد فقدنا صديقا عظيما".

وأفادت مصار بعضها مقرب من الحوثيين بأن إيرلو لم يكن يظهر كثيرا في العلن في الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب حالة من التوتر السياسي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت إيرلو على القائمة السوداء العام الماضي. وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما أطاحت الجماعة بالحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة صنعاء.