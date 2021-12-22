أوميكرون في العالم العربي.. آخر الإحصاءات والإجراءات الحكومية لمواجهته

ارتفعت حالات الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم العربي، وقد حذرت 4 دول خلال الأسبوع الجاري من الدخول في موجة جديدة من الوباء.

​​​​​​​ومنذ اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصل الفيروس الانتشار في أكثر من 80 دولة، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ "المثير للقلق".

والدول العربية التي أعلنت عن حالات إصابة بالمتحور الجديد حتى اليوم هي: الجزائر وعمان والكويت وتونس والإمارات والسعودية، في حين نشرت كل من مصر وقطر وفلسطين والأردن والمغرب عدد الإصابات فيها.

نتابع فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد عربيا:

المغرب

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور الجديد، بالإضافة إلى 46 حالة محتملة قيد التأكيد.

وكانت الحكومة قد أعلنت إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وغلق الفنادق والمطاعم والمقاهي الساعة 11:30 ليلا، كما فرضت حضر التجول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.

وحذرت الوزارة من أن احتمال حدوث "انتكاسة وبائية" يبقى واردا، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها، ودعت المواطنين إلى الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية.

فلسطين

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون إلى 6 أشخاص، بعد اكتشاف حالتين لقادمين من خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كمال الشخرة إن هاتين الإصابتين من محافظتي أريحا والأغوار (شرق) وبيت لحم (جنوب).

ولفت الشخرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض شديدة أو غير عادية على جميع المصابين حتى الساعة.

وكانت الوزارة أعلنت، الخميس الماضي، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لمواطنين من بيت لحم والخليل وطوباس، كانوا قادمين من الخارج، ولاحقا أعلنت إصابة جديدة لمواطن مخالط للمصابين الثلاثة.

كما أعربت عن تخوفاتها من دخول قطاع غزة في موجة رابعة من جائحة كورونا.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون.

ودعت لجنة متابعة الجائحة إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائيّة كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت السلطنة تسجيل أول إصابتين بأوميكرون لمواطنين قدما من السفر.

​​​​​​​مصر

أعلنت وزارة الصحة اكتشاف أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، مؤكدة إيداع المصابين الثلاثة مستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأوضحت في بيان أن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض، أما الثالثة فتعاني من أعراض إصابة خفيفة.

بدوره حذر أشرف الفقي، عضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، من تفشي موجة خامسة للجائحة جراء متحور أوميكرون الجديد.

قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر اكتشاف أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون.

ووفق بيان الوزارة، فإن الإصابات الأربع التي تم اكتشافها كانت لمواطنين ومقيمين عائدين للدولة بعد سفرهم للخارج، دون تحديد جهة القدوم.

وكان هؤلاء المصابون الأربعة -وفق ما أوضح البيان- يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة، ولم تتطلب حالة أي منهم دخول المستشفى، وسيستمرون بالحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم.

وأضافت "الصحة" في بيانها أن 3 من هؤلاء المصابين بمتحور أوميكرون كانوا قد تلقوا التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا، وقد مرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، في حين لم يتلق المصاب الرابع تطعيما.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 29 شخصا بمتحور أوميكرون قدموا من الخارج، تزامنا مع إصابة 1806 أشخاص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينهم 6 وفيات.

وقالت نقابة المستشفيات إن أعداد الإصابات تتزايد، وإن بعض المستشفيات أغلقت اقسام معالجة الفيروس لديها، ما يزيد من خطورة الوضع، في حين أعلن مجلس الدفاع الأعلى تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد حتى مارس/آذار المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون قادمة من عدة جهات أوروبية، وطالبت المواطنين والمقيمين بالمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.

وكانت الكويت قد استقبلت أول حالة بأوميكرون الأسبوع الماضي لمسافر أوروبي قادم من دولة أفريقية.