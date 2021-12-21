جاويش أوغلو: وفد مشترك من تركيا وقطر يتوجه لكابل الثلاثاء لبحث إدارة المطارات الأفغانية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وفدا مشتركا من تركيا وقطر سيتوجه الثلاثاء إلى العاصمة الأفغانية كابل للتشاور مع الحكومة المؤقتة بشأن إدارة المطارات الأفغانية.

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله أن قطر وتركيا ستديران بالشراكة المطارات الأفغانية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن شركة تركية وأخرى قطرية وقّعتا اتفاقية لإدارة المطارات الأفغانية الخمسة.

وكان وزير الخارجية التركي التقى الأحد وزير الخارجية الأفغاني أمير متقي على هامش الدورة الاستثنائية الـ17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية الاثنين إن على المجتمع الدولي تكثيف مساعدته لأفغانستان، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة القيام بكل شيء.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن هناك حاجة إنسانية ملحة في أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء.

وتابع أن بلاده تبحث مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة سبل إيصال المساعدات لأفغانستان وضخ السيولة النقدية في اقتصادها.