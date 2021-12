مظاهرة حاشدة في كابل للمطالبة بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة وواشنطن تقترح تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

تظاهر آلاف الأفغان أمام السفارة الأميركية في كابل اليوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن، بينما أكدت الخارجية الأميركية أنها تعمل على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى أفغانستان.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعقوبات الأميركية على أفغانستان، وتدعو إلى رفع الحصار الاقتصادي عن البلاد الذي يفاقم من أوضاعهم المعيشية، وفق قولهم.

كما ندد المتظاهرون بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي قال فيها إن عدم تعليم الفتيات في أفغانستان مسألة ثقافية وقبلية يجب احترامها من قبل المجتمع الدولي.

Afghan Youth are protesting against American government in Kabul.

په کابل کې د امریکا ضد لاریون pic.twitter.com/Wlk0mEAirp

