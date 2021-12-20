ليبيا.. احتفال في مصراتة بذكرى تحرير سرت من تنظيم الدولة ومرشحون للانتخابات يطالبون بإعلان القوائم النهائية

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن عملية البنيان المرصوص العسكرية -التي أسفرت عن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة سرت الليبية في عام 2016- أثبتت أن ليبيا لن تكون يوما حاضنة للإرهاب والإرهابيين، فيما طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية بالكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال الدبيبة في خطاب بمدينة مصراتة خلال احتفال بالذكرى الخامسة لتحرير سرت من تنظيم الدولة إن ما قام به من وصفهم بأبطال عملية البنيان المرصوص من قتال ضد الإرهاب وإنهاء لأحلام داعش سيظل عملا نبيلا وتضحية عن البشرية جمعاء، وعن أفريقيا وجنوب أوروبا خصوصا.

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه ما وصفها بالتدخلات الأجنبية -مهما كان نوعها- في شؤون بلاده.

وجدد المشري -في احتفالية الذكرى الخامسة لما تسمى عملية "البنيان المرصوص"- التأكيد على رفض مشروع عسكرة ليبيا، وتفصيل قوانين على مقاس أشخاص بعينهم، حسب تعبيره.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أطلق عملية البينان المرصوص في 5 مايو/أيار 2016، لتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الذي سيطر عليها في يناير/كانون الثاني 2015.

موعد الانتخابات

من جهة أخرى، طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، والكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلن المرشحون -في بيان- عن تشكيل تجمع لمرشحي الانتخابات الرئاسية، داعين جميع المرشحين إلى الانضمام للتجمع بهدف متابعة سير العملية الانتخابية.

وطالب الناطق باسم تجمع مرشحي الانتخابات الرئاسية عبد الحكيم الزوي الجهات ذات العلاقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن باعتبارها استحقاقا وطنيا يهم الليبيين.

وفي موضوع الانتخابات أيضا، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الجميع متفقون على حرص الليبيين على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا قدرة المؤسسات الليبية والمتطوعين على ضمان نزاهة التصويت.

وقال نورلاند -في تغريدة على تويتر- إنه بحث ملف الانتخابات مع ممثلين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الخروج للتصويت، وتعزيز مشاركة الناخبين، والاندماج الاجتماعي في ليبيا.

من جهتها، جددت السفيرة الكندية في طرابلس إيزابيل سافارد دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا، وقالت إن حكومة بلادها مستعدة لدعم الليبيين لإنجاز هذا الاستحقاق.

وثمنت السفيرة الكندية -خلال لقائها في طرابلس رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح- ما وصفتها بجهود المفوضية لتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، حسب تعبيرها.

النفط والطاقة

وعلى صعيد آخر، قالت الشركة الليبية للكهرباء إنه تم إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة العامة للكهرباء بسبب إغلاق عدد من حرس المنشأة النفطية خط أنابيب النفط الخام الذي يزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي في محطات "الرويس" و"الزاوية" "والخمس" وجزء من محطة مصراتة.

وقالت الشركة إن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان نحو 2500 ميغاوات، مما سيؤدي إلى صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.