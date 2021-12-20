إثيوبيا.. جبهة تحرير تيغراي تعلن انسحابها من إقليمي عفر وأمهرة وتعلن استعدادها للتفاوض

أعلنت جبهة تحرير تيغراي -اليوم الاثنين- أنها انسحبت من جميع المناطق التي سيطرت عليها في إقليمي عفر وأمهرة (شمالي إثيوبيا)، وعبرت عن استعدادها للتفاوض لوضع حد للحرب التي اندلعت قبل عام.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنها استعادت آخر المدن التي كانت لا تزال تحت سيطرة جبهة تيغراي في إقليم أمهرة، وخاصة مدينتي ولديا ولاليبيلا.

وقالت الجبهة -في بيان حمل توقيع زعيمها دبرصيون جبر ميكائيل وبثه تلفزيون تيغراي- إنها انسحبت من الإقليمين بهدف إعطاء فرصة للسلام.

وأضافت أن التوغل في تلك المناطق لم يكن بهدف السيطرة عليها بقدر ما كان لإضعاف قوات العدو، حسب وصف البيان.

كما قالت جبهة تحرير تيغراي إن انسحاب قواتها من تلك المناطق التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة يهدف إلى إتاحة فرصة للشروع في المفاوضات.

وشدد البيان على موقف الجبهة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية، وأنها مستعدة لحلها عبر التفاوض، كما ناشد المجتمعَ الدولي ممارسة الضغط اللازم على حكومة إثيوبيا في هذا الصدد.

وفي البيان نفسه، طالبت الجبهة الأمم المتحدة بحظر الطيران فوق إقليم تيغراي ومنع توريد السلاح لكل من إثيوبيا وإريتريا.





انسحاب باتجاه تيغراي

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاتشو رضا إن الجبهة قررت الانسحاب من إقليمي عفر وأمهرة باتجاه تيغراي، مضيفا أنها تريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية.

وتابع أن القرار اتخذ قبل أسابيع قليلة، موضحا أن مقاتلي الجبهة ينفذون "انسحابات تدريجية" من عدة مدن بينها مدينة لاليبيلا التي تضم كنائس قديمة محفورة في الصخر على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتعدّ موقعا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.

وكانت جبهة تحرير تيغراي قالت -في وقت سابق- إن سلاح الجو الإثيوبي نفذ ضربات في مدن الإقليم راح ضحيتها مدنيون، معلنة أنها نفذت انسحابات تكتيكية.

وأواخر الشهر الماضي، توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جبهات القتال، بعدما باتت جبهة تيغراي والفصائل المتحالفة منها على مسافة 220 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.

وبعد كر وفر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية -أول أمس السبت- استعادة القوات الحكومية السيطرة على كامل إقليم أمهرة.

واندلعت الحرب في إثيوبيا نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حين أطلق رئيس الوزراء عملية عسكرية ردا على هجوم شنه مسلحو جبهة تيغراي على معسكرات للجيش الإثيوبي في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

وتسببت المعارك في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وتبادل طرفا الحرب اتهامات بارتكاب مذابح على أساس عرقي.