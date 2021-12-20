تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

شمال سوريا.. المخيمات تغرق بالأمطار وآلاف النازحين يبيتون في العراء

20/12/2021

قضت مئات العائلات السورية النازحة ليلتها الماضية في العراء بعد تهدم خيامها أو غمر أرضياتها بالمياه، حيث تضرر أكثر من 100 مخيم للنازحين في ريفي إدلب وحلب جراء الأمطار الغزيرة وتدني درجات الحرارة.

وقال الدفاع المدني السوري إن قرابة 500 عائلة باتت الليلة الماضية في العراء بعد تهدم خيامها في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

أما منظمة "منسقو الاستجابة" فقالت إنها وثقت تضرر 1300 عائلة من النازحين، وإن نحو 104 مخيمات تضررت جراء الأمطار الغزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المنظمة أن 194 خيمة تضررت كليا، ونحو 320 خيمة تضررت جزئيا، كما غمرت مياه الأمطار أرضيات نحو 2145 خيمة.

وتنتشر مخيمات النازحين السوريين في محافظتي حلب وإدلب، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد تلك المخيمات يبلغ 1489 مخيما يقطنها نحو 1.5 مليون نازح.

ومن بين المخيمات هناك 452 مخيما عشوائيا يعيش فيها قرابة 234 ألف نازح.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

حذروا من ترحيلهم إلى معتقلات الأسد.. حملات تضامن على منصات التواصل مع اللاجئين السوريين في الدانمارك

أطلق نشطاء سوريون وسوم “لاجئو الدانمارك” و”سوريا ليست آمنة” لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين بكوبنهاغن الذين يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا تحت مبرر الأمان في بلدهم، ورفضا لادعاءات الحكومة الدانماركية.

نازحة سورية تتحدى الأعراف وتعمل في إنتاج طوب الأسمنت لإعالة أسرتها

تنقل الثلاثينية السورية كريمة الشيخ الإسمنت والحصى من الأرض لمكبس صناعة الطوب مستخدمة عصا الكريك، وتضغط على المكبس لإخراج “البلوك” ورصفه مع أقرانه، في مشهد غير مألوف لامرأة في سوريا التي مزقتها الحرب.

Published On 15/12/2021
1- سوريا - إدلب - لم تجد السورية كريمة الشيخ بدا من العمل في هذه المهنة الشاقة بعد اعتقال زوجها.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: ما لا يقل عن 156 طفلا لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن حوالي 156 طفلا لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإنه تم اختطاف وتجنيد 19 طفلا منذ نوفمبر/تشرين الثاني بأسوأ حملة استهدفت الأطفال منذ بداية 2021.

Published On 17/12/2021
قوات سوريا الديمقراطية تخوض آخر معاركها مع تنظيم الدولة
رابط خارجي, سيتم فتح هذا الرابط في علامة تبويب جديدة

بحيلة طريفة.. فريق تطوعي يقدم منزلا وسيارة لنازح سوري يعيش ظروفا صعبة

اعتمد فريق تطوعي على طريقة طريفة ليتمكن من تقديم منزل سكني وسيارة لنازح سوري يعيش في ظروف صعبة، ولجأ لهذه الحيلة في أعقاب مقطع صور سابق للرجل وهو يتحدث والدموع في عينيه عن سوء معيشته.

Published On 17/12/2021

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة