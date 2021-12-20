شمال سوريا.. المخيمات تغرق بالأمطار وآلاف النازحين يبيتون في العراء

قضت مئات العائلات السورية النازحة ليلتها الماضية في العراء بعد تهدم خيامها أو غمر أرضياتها بالمياه، حيث تضرر أكثر من 100 مخيم للنازحين في ريفي إدلب وحلب جراء الأمطار الغزيرة وتدني درجات الحرارة.

وقال الدفاع المدني السوري إن قرابة 500 عائلة باتت الليلة الماضية في العراء بعد تهدم خيامها في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

أما منظمة "منسقو الاستجابة" فقالت إنها وثقت تضرر 1300 عائلة من النازحين، وإن نحو 104 مخيمات تضررت جراء الأمطار الغزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المنظمة أن 194 خيمة تضررت كليا، ونحو 320 خيمة تضررت جزئيا، كما غمرت مياه الأمطار أرضيات نحو 2145 خيمة.





وتنتشر مخيمات النازحين السوريين في محافظتي حلب وإدلب، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد تلك المخيمات يبلغ 1489 مخيما يقطنها نحو 1.5 مليون نازح.

ومن بين المخيمات هناك 452 مخيما عشوائيا يعيش فيها قرابة 234 ألف نازح.