يقول المحللون إن طالبان تغيّرت ولم تعد كيانا واحدا، وإنما أجنحة وشخصيات مختلفة بعضها يعارض سياسة باكستان؛ ولذا سيكون من الصعب سيطرة الأخيرة عليها بينما تحاول الهند الاقتراب من إيران ودول آسيا الوسطى وبناء تحالف يضم أفغانستان، للحفاظ على مكاسبها التي حصلت عليها خلال وجود القوات الأجنبية في البلاد.

كابل- بعد 4 عقود على عقد أول دورة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1980 في إسلام آباد، عاد ممثلو 57 دولة إسلامية للاجتماع في العاصمة الباكستانية استثنائيا أيضا، لمناقشة الأزمة الإنسانية في الجارة أفغانستان. وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة بسيطرة حركة طالبان على السلطة أغسطس/آب الماضي.

وكان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي من بين ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وجاء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بعد 4 أشهر من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، من دون أن تحظى حكومتها باعتراف أي دولة، ومع إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية مقراتها في كابل.

كما أن الاجتماع الذي وعد بالسعي إلى حل الأزمة الإنسانية في أفغانستان، جاء في ظل عقوبات اقتصادية تمنع وصول المساعدات المالية من الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للبلاد، إذ جمدت أميركا أكثر من 9.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها.

وتزامن اجتماع إسلام آباد مع أزمة إنسانية تضع أفغانستان على حافة الانهيار، مما يطرح الأسئلة حول قدرة منظمة المؤتمر الإسلامي على إقناع المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، بالاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان، لتتغلب على الأزمة الإنسانية والحصول على الدعم الدولي.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اتفقوا في نهاية اجتماعهم -الذي عُقد أمس الأحد- على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان، التي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي -في مؤتمر صحفي- إن الصندوق سيُنشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية، لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.





لا يتوقعون شيئا

لكن محللين وباحثين أفغانيين قلّلوا من قدرة منظمة التعاون الإسلامي على حلحلة الأزمة الإنسانية -في بلادهم- المرتبطة بالتعامل مع حركة طالبان دوليا.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني نصرت حقبال إن "الأفغان لا يتوقعون شيئا من اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية".

ويعزو حقبال -في حديثه للجزيرة نت- ذلك لكون المنظمة باعتقاده "آلة في يد الآخرين، وهي ليست في حالة تسمح بفرض رؤاها على أحد، لأنها ضعيفة، ولا يمكنها أن تتحدى مواقف وقرارات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وستفعل ما يسمح به الأميركان فقط".

أما الأستاذ بجامعة كابل أسد الله وحيدي، فيقول إن اجتماع المنظمة لم يأتِ بقرارات مصيرية قادرة على حل الأزمة الأفغانية، "فإنشاء صندوق إنساني لمساعدة الشعب الأفغاني أمر جيد، ولكنه خطوة رمزية؛ فلم يعلن المشاركون مقدار مساهمات دولهم في الصندوق".

لكن الكاتب والمحلل السياسي عبد الحي قانت قال إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد "فرصة ثمينة" لحركة طالبان ولممثلي الدول الإسلامية على حد سواء، لتبادل وجهات النظر، لافتا إلى أن الوزير الأفغاني تعهّد بقبول ملاحظات المشاركين في المؤتمر، وأن تسعى حكومته لحلها.





اجتماعات مضادة

وبالتزامن مع استضافة إسلام آباد الدورة الـ17 لمنظمة التعاون الإسلامي، اختتم في نيودلهي -أمس الأحد- الاجتماع الثالث للحوار بين الهند ودول آسيا الوسطى بشأن أفغانستان، وشدد المجتمعون أيضاً على ضرورة تقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني.

فماذا تريد دول الجوار الأفغاني من هذه الاجتماعات؟ وهل بإمكانها التأثير باتجاه حل الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد؟ أم هي تعبير عن صراع المصالح في أفغانستان؟

يقول الباحث السياسي الأفغاني، حكمت جليل، إن باكستان تعاني عزلة دولية ومشاكل اقتصادية، والولايات المتحدة لا تنظر لها بوصفها شريكا مهما، لذلك تحاول أن تلفت أنظار المجتمع الدولي، وتسوّق نفسها على أنها تستطيع إقناع حركة طالبان بالعمل مع الغرب.

ومن ناحية أخرى، يعتقد جليل أن الهند تحاول إنشاء تحالف مع دول آسيا الوسطى للتعامل مع حركة طالبان، لأنها خسرت كثيرا بعد وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وتسعى باكستان إلى إقناع الدول الإسلامية بالتعامل مع طالبان والحكومة الجديدة في كابل، عبر استضافتها لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، لكنها تخطط أيضا إلى تهميش دور الهند وإيران في أفغانستان، كما يقول أسد الله وحيدي.





هل تستطيع باكستان السيطرة على طالبان؟

وحسب وحيدي، تحاول باكستان بناء تحالف مع عدد من الدول الإسلامية، وتقدم نفسها وصيا على الحكومة الأفغانية الجديدة، "ولكن السؤال هل تستطيع أن تسيطر على حركة طالبان؟"

يقول وحيدي إن طالبان تغيّرت كثيرا، ولم تعد كيانا واحدا، وإنما أجنحة وشخصيات مختلفة، بعضها يعارض بقوة سياسة باكستان؛ ولذا سيكون من الصعب سيطرة الأخيرة عليها بينما تحاول الهند الاقتراب من إيران ودول آسيا الوسطى وبناء تحالف يضم أفغانستان، للحفاظ على مكاسبها التي حصلت عليها خلال وجود القوات الأجنبية في البلاد.

ويعتقد وحيدي أن الحكومة الأفغانية الجديدة -بقيادة طالبان- قد تحصل على دعم بعض الدول الإسلامية لأسباب دينية واستخباراتية، لكن قرارات منظمة التعاون الإسلامي لا تستطيع إكساب طالبان شرعية الاعتراف الدولي؛ خاصة مع تباين مواقف عدد من الدول الأعضاء في المنظمة تجاه الحركة.

وفي تعبير عن ضعف التوقعات من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، قال مصدر حكومي أفغاني -للجزيرة نت- إن مشاركة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي كانت رمزية جدا، وإن وزراء 5 دول في آسيا الوسطى فضّلوا الذهاب إلى الهند بدل إسلام آباد، لأنهم يدركون نية باكستان من استضافة هذه الاجتماعات بشأن أفغانستان.