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سياسة|فلسطين

اتهمت أفرادا منها بقتل مستوطن.. إسرائيل تخطر 4 عائلات فلسطينية في الضفة بهدم منازلها

أكثر من 20 آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين - المصدر: Israel Defense Forces
صورة نشرتها قوات الاحتلال لاقتحام بلدة سيلة الحارثية (الصحافة الإسرائيلية)
20/12/2021

داهمت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين بلدة سيلة الحارثية (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، وأنذرت 4 عائلات فيها بهدم منازلها بزعم تورط 5 من أفرادها في قتل مستوطن الخميس الماضي.

وداهمت القوة الإسرائيلية منزل الشقيقين غيث وعمر جرادات المتهمين بقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح قرب بؤرة حومش الاستيطانية بين محافظتي نابلس وجنين الخميس الماضي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قواته أجرت مسحا هندسيا للمنزل تمهيدا لهدمه.

عاطف دغلس- مدخل مستوطنة حومش شمال نابلس حيث قتل المستوطن- الضفة الغربية- نابلس- برقة- الجزيرة نت7مدخل مستوطنة حومش (شمال نابلس) حيث قتل المستوطن (الجزيرة)

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن القوة الإسرائيلية التي داهمت بلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنين أخطرت 4 عائلات لمعتقلين بهدم منازلها.

وأشار الشهود إلى أن المنازل التي تم الإخطار بهدمها تعود لعائلات المعتقلين الشقيقين عمر وغيث أحمد جرادات، ومحمد يوسف جرادات، وإبراهيم طحاينة، ومحمود غالب جرادات.

وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين خرجوا للتصدي لهذه القوات التي ردت بإطلاق الأعيرة المطاطية والحية وقنابل الغاز المدمع قبل انسحابها من البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأخوين جرادات مع آخرين من سكان البلدة فجر أمس الأحد، بتهمة تنفيذ الهجوم على مدخل مستوطنة حومش.

ودأب الجيش الإسرائيلي منذ سنوات على هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين التي تسفر هجماتهم عن مقتل إسرائيليين.

وكانت السلطات الإسرائيلية أخلت مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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