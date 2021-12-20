مع استمرار التصعيد في دونباس.. ليتوانيا مستعدة لتزويد كييف بأسلحة "فتاكة" وروسيا تنتظر الرد الأميركي

مع استمرار الاشتباكات في إقليم دونباس بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو، عرضت ليتوانيا تسليم "أسلحة فتاكة" لأوكرانيا، في المقابل أكدت روسيا أنها تنتظر ردا أميركيا سريعا على مقترحاتها الأمنية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس قوله إن بلاده مستعدة لتسليم "أسلحة فتاكة" إلى أوكرانيا، لكن الوزير لم يحدد نوع هذه الأسلحة.

في السياق نفسه، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين مع نظيريه البولندي والليتواني لبحث التوتر الحالي مع روسيا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه بالإمكان إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

لكن الوزير شدد على أن كييف لن تقدم أي تنازلات في ظل وجود أي تهديدات لوحدة أراضيها وسيادتها.





مدينة ماريوبول

وفي سياق متصل، أفادت تقارير استخباراتية أوكرانية وأجنبية بأن مدينة ماريوبول قد تكون محور هجوم من جانب القوات الروسية في حال اتخذت موسكو قرارا بهذا الشأن.

ورغم حالة الهدوء التي تسود المدينة والحياة الطبيعية فيها؛ فإن بلدية المدينة تجري استعدادات أيضا لأية حالة طوارئ قد تنتج عن وقوع هجوم.

وقال السكرتير العام لمجلس ماريوبول إنه طلب من وزارة الدفاع إقامة وحدات عسكرية دائمة حول المدينة لتوفير ما سماه الشعور بالحماية.

ميدانيا، تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لموسكو إطلاق النار مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إن مسلحا من مليشيات محلية قتل في قصف للقوات الأوكرانية على بلدة كالينوفا شمال غربي إقليم دونباس.

وأضاف الانفصاليون أن جنديين أوكرانيين قتلا وأصيب آخر في رد المليشيا على مصادر النيران الأوكرانية، متهمين الجيش الأوكراني بخرق وقف إطلاق النار.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن أحد عناصره أصيب في إطلاق نار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا على موقع له في دونباس.

وقال تقرير لوزارة الدفاع الأوكرانية إن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار 7 مرات.

خطة أوكرانية

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أن بلاده أعدت خطة عمل مفصلة تشارك فيها جميع الوكالات وقطاعات الجيش، لأول مرة في تاريخ البلاد، تحسبا لأي غزو من قبل روسيا، على حد تعبيره.

غير أن المسؤول الأوكراني أشار إلى أن هناك ممثلين للولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى يقومون بتدريب الجيش الأوكراني حاليا.

وقال دانيلوف إن هؤلاء العسكريين يقيمون بشكل دائم على الأراضي الأوكرانية، وإن بلاده ممتنة لهم.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب حدودها تمهيدا لمهاجمتها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، كما تواترت تصريحات غربية عن حشود عسكرية روسية غير عادية على الحدود مع أوكرانيا.

بيد أن روسيا نفت أنها تخطط لغزو أوكرانيا، ووصفت التقارير عن غزو محتمل لأوكرانيا بأنها دعاية كاذبة، متهمة كييف بالتخطيط للتصعيد عسكريا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وتشهد هذه المنطقة منذ 2014 صراعا عسكريا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.





غضب روسي

وفي موسكو، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده لم تتلق بعد ردا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية المتبادلة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا.

وأضاف ريابكوف أن موسكو تحتاج إلى رد أميركي سريع على مقترحاتها، لأن الوضع صعب وقابل للتعقيد والتصعيد.

على صعيد متصل، أكد ريابكوف أن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن تجميدها الطوعي لعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

ولم يستبعد المسؤول الروسي القيام بذلك في حال لم تقبل واشنطن والناتو المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، حسب قوله.

وتثير روسيا موضوع الضمانات الأمنية ردا على سعي أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، وكانت موسكو قدمت مقترحات للحد من النفوذ العسكري للحلف في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وحذرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى روسيا من أنها ستواجه عواقب وخيمة -تشمل عقوبات اقتصادية قاسية- في حال هاجمت أوكرانيا.