إسرائيل تتعهد بتوسيع عملياتها.. إيران تبدأ مناورات عسكرية وتتوعد برد "ساحق" إذا هوجمت منشآتها النووية

بدأت إيران اليوم الاثنين مناورات عسكرية تشمل اختبار دفاعاتها الجوية في أجواء مفاعل بوشهر على الخليج، وتوعدت برد ساحق إذا استهدفت إسرائيل منشآتها النووية، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه متأكد من أنه سيتم قريبا توسيع العمليات العلنية والسرية ضد إيران.

فقد بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات في 3 محافظات جنوبي البلاد، هرمزغان وبوشهر وخوزستان.

كما أجرت قوات الدفاع الجوي تدريبات في أجواء مفاعل "بوشهر" النووي، امتدت في عموم المحافظة وفي المياه الخليجية.

وفي السياق، قال محمد تقي المساعد الأمني والسياسي لمحافظة بوشهر (جنوبي إيران) إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية أجرت مناورات عسكرية بأجواء مفاعل بوشهر النووي.

وأضاف تقي أن المناورات تهدف إلى رفع جاهزية قوات الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم قد تتعرض له المنشأة، لافتا إلى أن المناورات امتدت على أراضي المحافظة وفي المياه الخليجية.

من جهته، قال قائد مقر العمليات المركزي التابع لهيئة الأركان الإيرانية اللواء غلام علي رشيد -خلال حضوره مناورات- "الرسول الأعظم 17″ إن أي تهديد إسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية لن يكون إلا بموافقة أميركية، وسيقابل بـ"رد ساحق" ومن دون تردد.

وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الرسمية خلال اجتماع حضره كبار قادة الحرس الثوري، وصف رشيد رد بلاده المحتمل بأنه سيشمل كافة القواعد والمسارات التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء.

مقطع فيديو متداول يظهر إطلاق مضادات أرضية قرب مفاعل #بوشهر النووي جنوب #إيران#الجسرة_الإخبارية pic.twitter.com/qmsJJNElOJ — شبكة الجسرة الإخبارية (@aljasranews) December 20, 2021

تصريحات إسرائيلية

وعلى وقع المناورات الإيرانية والجدل بشأن كيفية العودة للاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس -اليوم الاثنين- إن تل أبيب تعمل على تعميق التعاون الدولي حيال إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تملك أوراق مساومة حقيقية.

ودعا غانتس إلى تحطيم ما وصفها بإستراتيجية المماطلة وكسب الوقت التي تتبعها طهران في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي مع الدول العظمى.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل منهمكة خلال العام ونصف العام الأخير ببناء قوة وامتلاك وسائط حديثة تحفظ التفوق الأمني لإٍسرائيل في المنطقة في مواجهة كل المخاطر والتهديدات.

وكان غانتس أجرى مؤخرا محادثات في واشنطن ركزت على الملف النووي الإيراني.

وجاءت زيارته لواشنطن وسط تقارير عن استعدادات عسكرية إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإسرائيلية في حال فشلت مفاوضات العودة المتبادلة لإيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي.

واستؤنفت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل 3 سنوات. لكن إسرائيل تحاول الضغط على المجتمع الدولي لعدم تقديم تنازلات لإيران.

وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أنها قد تتخذ إجراءات أخرى في حال فشل الدبلوماسية في وقف التطور السريع في برنامج طهران النووي.