حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الشروط الواجب توافرها للدخول إلى المملكة بغرض أداء العمرة، والفئات العمرية المسموح لها بذلك.

وقالت الوزارة إن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح بالقدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين باللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بأداء العمرة مباشرة دون الحاجة إلى الحجر.

وأوضحت أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، سيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر عليهم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية تمت زيادتها إلى 30 يوما، مشيرة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج تشمل من يبلغ 18 عاما وما فوق، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، ولن يُسمَح للقادمين من الخارج ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما بأداء العمرة.

اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة.#وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/PZGBeTtSvs — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 28, 2021

مدة الإقامة

ويأتي إعلان وزارة الحج والعمرة أن مدة الإقامة لمعتمري الخارج هي 30 يوما، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية وتخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في الحرمين الشريفين وإلغاء التباعد الجسدي فيهما.

واللقاحات المعتمدة داخل المملكة، هي: فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech)، ومودرنا (Moderna)، وأسترازينيكا-أكسفورد (AstraZeneca-Oxford)، وجونسون آند جونسون (Johnson & Johnson)، وسينوفارم (Sinopharm)، وسينوفاك (Sinovac).

وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج بـ10 أيام، حين بدأت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة التي بدأ تطبيقها قبل أكثر من عام، لتعود في الوقت الحالي مدة إقامة معتمري الخارج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ظهور متحور

وتزامن تخفيف إجراءات العمرة التي أعلنت عنها المملكة مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" (omicron) لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وتعليقا على ظهور "أوميكرون" في المملكة، قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.

وقال الجلاجل "نرفع الجاهزية على كافة الصعد للتصدي لكورونا وتحوراته"، داعيا الجميع إلى الحرص على السلامة باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.