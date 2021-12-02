وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه لتقديم استقالته الجمعة

نقل مراسل الجزيرة في لبنان عن مصادر حكومية أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي أثارت تصريحاته بشأن الحرب في اليمن أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، يتجه لتقديم استقالته الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن خطوة قرداحي تأتي كبادرة حسن نية قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت المقبل في السعودية.

وقبل أسبوعين، قال قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، لكنه شدد على ألا تكون استقالته "مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة"، وفق تعبيره.

وكان قد صرح قبل ذلك بأنه ليس متمسكا بأي موقع وزاري، وأنه ليس في موقع التحدي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو المملكة العربية السعودية التي شدد على احترامها.

وكانت الرياض قد أعلنت في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، وذلك في أعقاب نشر مقابلة لقرداحي وصف فيها الصراع في اليمن بالعبثي.