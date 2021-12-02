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سياسة|مصر

بسبب أخطاء المستشرقين.. الأوقاف المصرية تقوم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى العبرية

القرآن الكريم (الجزيرة)
عمرو جمال
2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202103:42 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- بعد ما قالت إنه جاء نتيجة لنقاش طويل مع المثقفين والمتخصصين في عدد من دول العالم، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الأربعاء، عزمها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية لمواجهة نسخ مغلوطة صدرت بتلك اللغة.

وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة إن الوزارة ستقوم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، بعد اكتشاف وجود تحريف ببعض نسخ الترجمة للعبرية سواء بشكل مقصود أو بسبب عدم دقة الترجمة.

وأكد جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" المصرية، أن الوزارة رأت ضرورة وجود نسخة مدققة للباحثين، يقوم بها فريق متخصص من أساتذة قسم الدراسات الإسلامية باللغة العبرية والموجودين بكلية اللغات والترجمة التابعة لجامعة الأزهر.

لم تصلنا نسخ محرفة

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، إن الوزارة أصدرت (كتاب) المنتخب في فهم معاني القرآن الكريم باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والصينية والأوردية والإندونيسية.

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أنه من المقرر إصدار طبعة من كتاب المنتخب في تفسير فهم معاني القرآن الكريم باللغة العبرية لمواجهة التحريف.

وحول طبيعة التحريف الموجودة بهذه النسخ، نفى المتحدث باسم وزارة الأوقاف، وصول أي منها للوزارة، موضحا أن الوزارة شرعت في هذا الأمر لأن بعض المستشرقين ينشرون أحيانا ترجمات مغلوطة حول معاني القرآن الكريم، حسب قوله.

دورات لغات للأئمة والواعظات

كان وزير الأوقاف المصري، قد أعلن في كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ28، الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تكثيف العمل الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف جمعة، في تصريحات نقلتها صحف مصرية، أنه جرى تخصيص دورات تدريبية للواعظات إلى جانب الأئمة، لتعليمهن اللغات الأجنبية وبالفعل اجتاز 6 منهن هذه الدورات بمستوى متميز وسيتم تكريمهن.

وأوضح، أنه سيجري توسيع دائرة التدريب للراغبين من الأئمة والواعظات للحصول على هذه الدورات التدريبية لتحسين مستواهم في اللغات الأجنبية.

المصدر : الإعلام المصري

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