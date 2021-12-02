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سياسة|أفغانستان

البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

من المنتظر أن يجتمع المانحون غدا الجمعة للموافقة على قرار مجلس البنك الدولي بتحويل الأموال إلى وكالات الإغاثة الإنسانية في أفغانستان

أفغانستان تواجه أزمة إنسانية خانقة جراء تعطل عمل وكالات الإغاثة عقب انسحاب القوات الأميركية (الأناضول)
2/12/2021

ذكر مصدران مطلعان أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.

وقال المصدران -أمس الأربعاء- إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لا بد أن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة وكالة "رويترز" أن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعا غير رسمي الثلاثاء الماضي، لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصادا متداعيا وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متنام بعد 3 أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب من دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.

وفي حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمرا في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.

وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.

ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأميركية على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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