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سياسة|إمارات عربية متحدة

نائب رئيس دولة الإمارات يهنئ الجزائر بكأس العرب ويشيد بتنظيم قطر الناجح للبطولة

محمد بن راشد هنأ دولة قطر بيومها الوطني (رويترز)
19/12/2021

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي منتخب الجزائر بفوزه بكأس العرب لكرة القدم 2021، كما أشاد بتنظيم قطر الناجح والمتميز للبطولة وهنأها بيومها الوطني.

وقال حاكم دبي -في تغريدة نشرها على تويتر- "ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة.. ومبروك لتونس أداءهم البطولي، ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعدادا لكأس العالم في 2022..".

وفي تغريدة ثانية توجه بن راشد بالتهنئة لقطر بيومها الوطني وقال "نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، تجمعنا مظلة مجلس التعاون وتجمعنا الأخوة والنسب..".

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب البيت -الذي سيستضيف افتتاح كأس العالم 2022 في قطر- وشهدت حضور أكثر من 60 ألف متفرج وسط أجواء احتفالية مبهرة.

وأقيمت المباراة في اليوم الوطني لدولة قطر، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وشهدت حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، حيث سلما المنتخب الجزائري كأس البطولة.

ولاقى تنظيم قطر الناجح للنسخة العاشرة من كأس العرب إشادات عربية ودولية واسعة، خاصة أن البطولة أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت اختبارا عمليا للقدرات التشغيلية والتنظيمية لمونديال 2022​ الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة

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