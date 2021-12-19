دعت لرفع التجميد عن أموال البلاد.. دول منظمة التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان

اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي إن الصندوق سيُنشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.

وخلال المؤتمر، دعا وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة مولوي أمير خان متقي الدول المشاركة إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها على أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وقال متقي إن قرار واشنطن تجميد الأموال الأفغانية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، في حين أن تعليق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدات الخاصة بالتنمية أثرت بشكل سلبي على الوضع الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان.

وحث متقي المشاركين في المؤتمر على تذكير المسؤولين الأميركيين بأن ما وصفه باضطهاد الشعب الأفغاني وإضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد.

وقد أكد البيان الختامي للمؤتمر أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع انهيار اقتصادها، وقال إنه يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المجمدة.

وكانت العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، قد شهدت اليوم انطلاق الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان.

ويشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية، إلى جانب وفود بصفة مراقبين، لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في كلمته أمام المؤتمر إنه لم تشهد أي دولة معاناةً مماثلة للمعاناة التي عاشتها أفغانستان. ودعا خان إلى التحرك فورا للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية قد تكون الأكبر بفعل بشري.

وانعقد الاجتماع الاستثنائي بناء على طلب السعودية بصفتها رئيسة الدورة الـ14 للقمة الإسلامية للاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب الأفغاني.

أزمة إنسانية متفاقمة

وقال وزير الخارجية الباكستاني، في كلمته التي افتتح بها الجلسة، إن أكثر من نصف الشعب الأفغاني يعاني من نقـص الغذاء وملايين الأطفال في أفغانستان معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.

وأضاف أن بلاده تتأثر بالأزمة الإنسانية في أفغانستان ولا يمكن أن نستبعد خطر الانهيار الاقتصادي الكامل هناك.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في كلمة ألقاها بالجلسة، إن المملكة تدرك أن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية في أفغانستان لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيقود إلى عواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزير السعودي عن أمله في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تقديم الاستجابة الإنسانية الفورية للشعب الأفغاني من خلال تعهدات الدول المانحة والآليات المقترحة كإنشاء صندوق ائتماني إنساني لأفغانستان تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.

ودعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه -الذي تسلم مهام عمله الشهر الماضي- الأطراف الأفغانية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الأمن ومساعدة المنظمات الإنسانية في مباشرة مهامها.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ملاذا للجماعات الإرهابية.

وألقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كلمة نيابة عن الكتلة العربية أمام اجتماع المنظمة، قال فيها "لا نرى بديلا عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار لمساعدة أفغانستان كي تعود عضوا فاعلا في مجتمعنا الدولي".

ويواجه النظام الجديد في أفغانستان عقوبات اقتصادية تمنع وصول المساعدات المالية من الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للبلاد. كما جمدت الولايات المتحدة أكثر من 9.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها.

يذكر أن أول دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت في إسلام آباد عام 1980 لبحث الوضع في أفغانستان أيضا.