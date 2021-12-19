تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

الاحتلال يعلن اعتقال 6 فلسطينيين بتهمة قتل مستوطن شمال الضفة

عملية قرب نابلس - مواقع التواصل
الهجوم على سيارة المستوطنين قرب نابلس أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين (مواقع التواصل)
19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202102:41 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد اعتقال من يتهمهم بتنفيذ هجوم مسلح أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية قبل 3 أيام.

ووفق بيان جيش الاحتلال، فإنه اعتقل 4 فلسطينيين من قرية سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وإن اثنين منهم نفذا الهجوم على المستوطنين قرب مستوطنة حومش الخميس الماضي، بينما قدم لهما الشخصان الآخران المساعدة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه قواته ضبطت السلاح الذي استخدم في الهجوم، والذي أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح.

بدورها، ذكرت قناة "كان" الرسمية الناطقة بالعبرية أن قوة تابعة للاحتلال ألقت القبض الليلة الماضية على 6 فلسطينيين لتورطهم في الهجوم المذكور.

وأضافت أنه تم اعتقال الفلسطينيين الستة في قرية سيلة الحارثية دون مقاومة أو إطلاق نار.

من جانبهم، أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت 3 مبان في قرية سيلة الحارثية بعد منتصف الليلة الماضية واعتقلت 6 من المواطنين بينهم شقيقان وعمهم، وأن من بينهم أسرى محررون ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.

فيما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أسماء المعتقلين الستة وهم محمد يوسف جرادات، ومحمود غالب جرادات، والشقيقان عمر وغيث أحمد محمد ياسين جرادات، وطاهر سليمان أبو صلاح وإبراهيم موسى طحاينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا.

وكانت سلطات الاحتلال أخلت مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هذه الاعتقالات لن تفت في عضد المقاومة؛ وأكدت أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، لمواجهة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تفلح في وقف المقاومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حرب اعتقالات ضد الفلسطينيين.. حملة إسرائيلية شرسة على المتظاهرين والناشطين السياسيين داخل الخط الأخضر

تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات ضد مئات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على سكان القدس وحي الشيخ جراح.

Published On 24/5/2021

الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية حومش ويشنّ اعتداءات واسعة على الفلسطينيين بالضفة

أفادت تقارير إعلامية وطبية بسقوط أزيد من مصاب فلسطيني نتيجة اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على قرى عدة شمال غربي محافظة نابلس (وسط الضفة الغربية)، بعد ساعات من هجوم مسلح قتل فيه إسرائيلي.

Published On 17/12/2021
Israeli settlers raid Palestinian villages in northern West Bank

الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة ويتوعد عقب مقتل مستوطن وإصابة اثنين وحماس تعلق على الهجوم

دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز شمال الضفة الغربية وأغلقت مداخل مدينة نابلس والبلدات المحيطة بها عقب هجوم بالرصاص مساء الخميس أسفر عن مقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين.

Published On 16/12/2021
عملية قرب نابلس - مواقع التواصل

حومش مسمار جحا المستوطنين شمال الضفة الغربية

تثير عودة أكثر من 20 ألف مستوطن لمستوطنة حومش المخلاة شمال نابلس بالضفة الغربية لإقامة مهرجان، مخاوف حقيقية لدى ساكنة قرية برقة. ويخشى أهل البلدة من تحويل المستوطنة لمزار ديني، وهو ما يهدد النشاط الزراعي في القرية.

Published On 12/6/2007
مستوطنو حومش يؤذون المزارعين ويشلون حركة قرية برقه - الجزيرة نت

المزيد من سياسة

الأكثر قراءة