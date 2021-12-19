مع الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون.. لندن تعلن حالة الطوارئ ودول أوروبية تلغي احتفالات أعياد الميلاد

أعلن عمدة لندن صادق خان حالة الطوارئ لمساعدة السلطات الصحية على التعامل مع الانتشار الكبير لـ"أوميكرون" (Omicron) -المتحور الجديد من فيروس كورونا- في وقت أعلنت فيه دول أوروبية تشديد القيود أو إلغاء احتفالات أعياد الميلاد لمواجهة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

فبعد شهر واحد فقط على رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، بات المتحور أوميكرون موجود في 89 بلدا، وينتشر بسرعة هائلة في أوروبا، حيث يُتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني القادم، حسب المفوضية الأوروبية.

وشدد خان على أن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أمر حتمي؛ لأن بدونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

ويأتي إعلان عمدة لندن بعد أن بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 125 حالة أمس السبت، مقارنة مع 111 وفاة أول أمس الجمعة.

وقالت السلطات الصحية في بريطانيا إن الإصابات بمتحور أوميكرون قفزت لأكثر من 10 آلاف في يوم واحد، إذ سجلت نحو 25 ألف إصابة يوم الجمعة الماضي في أعلى حصيلة إصابات بالمتحور أوميكرون.

من جانبه قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن الحكومة البريطانية تتابع أحدث بيانات كورونا كل ساعة تقريبا، وستقوم بما يتطلبه الأمر لاحتواء الانتشار.

وقال جاويد إن تحليل البيانات أظهر أن نحو 60% من إجمالي حالات الإصابة الجديدة بكورنا في إنجلترا هي إصابات بالسلالة الجديدة أوميكرون سريعة الانتشار، لكن البلد في حال أفضل مما كانت عليه وقت عيد الميلاد العام الماضي وذلك بفضل التطعيمات والفحوص.

وبحسب عدة وسائل إعلام بريطانية، تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل بعد عيد الميلاد لمدة أسبوعين في محاولة لكبح هذا التفشي.





أوروبا تلغي احتفالاتها

وقبل أسبوع من عيد الميلاد، قرر رئيس وزراء هولندا مارك روته فرض "إغلاق عام" في البلاد اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال روته -في مؤتمر صحافي متلفز- إنه أمر محزن ولا يمكن تجنبه مع الموجة الخامسة من التفشي، و"مع تفشي أوميكرون بأسرع مما كنا نخشى".

وستغلق كل المحال غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح اعتبارا من اليوم الأحد حتى 14 يناير/كانون الثاني المقبل، في حين ستُغلق المدارس حتى التاسع من يناير/كانون الثاني على أقرب تقدير.

كذلك سيُخفّض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من 4 أشخاص إلى 2، باستثناء ليلة عيد الميلاد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول ويوم العيد واليوم التالي للعيد في 25 و26 من الشهر نفسه وفي رأس السنة.

وفي فرنسا، قررت بلدية باريس إلغاء عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المقررة في جادة الشانزليزيه ليلة رأس السنة.

وطلب رئيس الوزراء جان كاستيكس من المجالس البلدية إلغاء الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية مساء 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة.

في أيرلندا، ستقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساء اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية الشهر القادم.

أما الدانمارك، فستغلق اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، فضلا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.

بدورها، أعلنت السلطات الألمانية إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي كورونا وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.

وقالت هيئة مراقبة الصحة في ألمانيا إن الوافدين من بريطانيا يجب أن يخضعوا لحجر إلزامي لمدة أسبوعين في ألمانيا، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكورونا.

وبالإضافة إلى الحجر الصحي، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا بالدخول إلى البلاد من بريطانيا.





أميركا.. 809 آلاف وفاة

وفي الولايات المتحدة، خلص إحصاء أجرته "رويترز" إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع أمس السبت إلى 809 آلاف و116 حالة وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 455 شخصا.

ووفقا للإحصاء، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 75 ألفا على الأقل يوم الجمعة الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50.87 مليونا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من "شتاء يطغى عليه المرض الشديد والموت" بالنسبة لغير الملقحين، وحض الأميركيين على تلقي اللقاح.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) بأن رئيس شبكة "سي إن إن" (CNN) جيف زوكر أمر بعدم حضور الموظفين غير الأساسيين إلى مكاتب الشبكة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحطة وفي عموم الولايات المتحدة.

كما قرر المسؤول إجراء تغييرات على الأستوديوهات وغرف التحكم لتقليل عدد الأشخاص في الدوام الواحد.

وتعتزم الشبكة الاعتماد جزئيا على أسلوب العمل عن بُعد أو من البيت في هذه الظروف الوبائية.





الصين تسجل 83 إصابة

وفي شرق آسيا، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، انخفاضا من 125 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 44 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.

وسجلت معظم الحالات المحلية الجديدة في مقاطعة تشجيانغ الشرقية بواقع 31 حالة.

وسجلت الصين 41 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4636.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى أمس السبت 100 ألف و284 إصابة مؤكدة.