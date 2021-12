الأسوأ منذ 7 سنوات.. الفيضانات تشرد أكثر من 22 ألف شخص في ماليزيا

أجلت السلطات الماليزية أكثر من 22 ألف شخص من منازلهم في عدة ولايات اليوم الأحد بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 7 سنوات.

وأفاد موقع حكومي على الإنترنت أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألفا من ضحايا الفيضانات في 8 ولايات، من بينهم 10 آلاف في ولاية باهانغ في وسط ماليزيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة -التي تهطل منذ يوم الجمعة الماضي- في فيضان أنهار وغمر مناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية.

Selangor state government has requested assistance of Federal assets and the involvement of the military to rescue as many flood victims as possible who are stranded at this time.

Prime Minister @IsmailSabri60 will be holding a press conference at 11pm later.

